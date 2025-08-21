La dinámica en Barça Basket y Unicaja de Málaga ha sido diferente en los últimos cursos. Los malagueños comenzaron hace relativamente poco tiempo un ciclo ganador, mientras que los culés se encuentran en un valle competitivo tras la era Jasikevicius. A pesar de ello, los cajistas están en plena renovación, al igual que los blaugranas. Por ello, ambos combinados ACB se han visto las caras en el mercado de fichajes.

Unicaja de Málaga pesca talento joven en el Barça Basket

Los proyectos que carburan siempre potencian las piezas que los conforman. Por ello, muchos jugadores buscan recalar en equipos en buena dinámica. Un ejemplo en este sentido es Unicaja de Málaga. Los de Ibon Navarro vienen de años en los que sus piezas han crecido en caché y parece que eso es todo un imán para el talento. El Barça Basket, recientemente, al contrario. A pesar de tener una de las grandes canteras de la ACB, pero parece que de las generaciones de los Sayon Keita, Arturas Butajevas o Mohamed Dabone, algunos podrían acabar diciendo adiós en el mercado de fichajes.

❗️Arturas Butajevas, no continuará en el Barça y será nuevo jugador del Unicaja Málaga.



Jugará en la liga U22.



Lo cuenta @malagahoydxt. pic.twitter.com/WsDhPFJQQe — Ferran Pursals (@PursalsFerran) August 21, 2025

Si hace días que la desvinculación de Sayon Keita y el Barça Basket está en boca de todos, la noticia avanzada por Málaga Hoy DXT, poco o nada va a gustarle al aficionado culé. Acorde a la información del medio, la perla blaugrana, Arturas Butajevas, recalará en Unicaja de Málaga este mismo verano. A pesar de ser una de las noticias en materia de mercado de fichajes, la realidad es que no formará parte del combinado ACB, sino del U22.

Artura Butajevas, un movimiento ACB en la era de la fuga a la NCAA

La fuga de talento que viven los ACB en el presente mercado de fichajes acostumbra a ser en dirección a la NCAA. Sin embargo, para el Barça Basket, la marcha de Arturas Butajevas supone la pérdida de un futuro cupo con, además, un gran potencial. Por su parte, Unicaja de Málaga, al contrario. Los malagueños suman talento joven y una futura plaza comunitaria en un panorama complejo. La perla hasta ahora azulgrana tendrá ficha del combinado U22, aunque no se descarta que pueda tener participación en Liga Endesa, como ya sucedió cuando vestía de azulgrana.

Arturas Butajevas es un pívot moderno, un rol que bien sabe explotar Ibon Navarro. Después de haber logrado numerosos títulos individuales y colectivos, tanto con el Barça Basket como con su selección, afronta la recta final de su ascenso a la élite. A pesar de la parte positiva del movimiento, dada su edad, Unicaja de Málaga siempre corre el riesgo de que pueda acabar en un periodo corto de tiempo marchando a la NCAA. Además, casos como el del hijo pródigo malaguista, Mario Saint-Supery, son pruebas de que no todos los jóvenes con talento tienen hueco en el cuadro cajista.