El mercado ACB sigue dejando movimientos destacados a medida que avanza la temporada, con cambios que buscan dar respuesta a situaciones que no han terminado de funcionar, que normalmente suelen ser fichajes fallidos del verano. Un equipo de la parte media-baja de la tabla ha decidido pescar en Unicaja para reforzar su perímetro incorporando a un jugador exterior que busca relanzar su carrera tras unos meses complicados.

Xavier Castañeda deja Unicaja y jugará en el Hiopos Lleida

Xavier Castañeda pondrá fin a su etapa en el Unicaja para continuar su carrera en la ACB, concretamente en el Hiopos Lleida, tal y como ha informado el periodista Chema de Lucas. El base estadounidense viajará en las próximas horas a la ciudad catalana para incorporarse a su nuevo equipo, que llevaba tiempo rastreando el mercado en busca de un director de juego. Tras varios meses con un papel muy secundario en Málaga, ambas partes han entendido que lo mejor era separar sus caminos.

En Lleida, Xavier Castañeda afronta un nuevo reto con la oportunidad de asumir mayor protagonismo y recuperar sensaciones sobre la pista. El club catalán confía en que su experiencia y capacidad para generar juego ayuden a reforzar la rotación exterior en un tramo exigente de la temporada, en el que los de Gerard Encuentra marchan decimoterceros con un balance negativo de 4-7.

El rendimiento de Xavier Castañeda en Unicaja

La participación de Xavier Castañeda en el Unicaja, a las órdenes de Ibon Navarro, ha sido tan limitada que puede considerarse uno de los fichajes más decepcionantes del conjunto malagueño el pasado verano. El base estadounidense, incapaz de hacerse un hueco en la rotación, apenas ha disputado cinco partidos en la ACB, un claro reflejo de la escasa confianza depositada en él.

Esa falta de continuidad también se ha visto reflejada en sus números, lejos de lo esperado para un jugador exterior. Ha promediado solo 1 punto y 0,4 rebotes por partido, además de 1,4 asistencias, con porcentajes de tiro muy bajos: un 6% en tiros de campo y un 10% en lanzamientos de dos, sin anotar desde la línea de tres. A ello se suma un balance negativo en el +/- (-5,8) y una media de 1,4 pérdidas por encuentro, estadísticas que explican su salida del Unicaja.

¿Qué puede aportar Xavier Castañeda al Hiopos Lleida?

En el Hiopos Lleida, Xavier Castañeda puede aportar dirección de juego y ritmo, asumiendo un rol más acorde a sus características, en el que pueda sentirse protagonista. En un contexto con mayor confianza y minutos, el estadounidense puede ofrecer una versión más cercana a la mostrada antes de fichar por el Unicaja, como en su etapa en Francia, donde promedió 17,3 puntos, 2,2 asistencias y 3,5 rebotes por partido. Además, el cuadro de Gerard Encuentra va escaso de bases puros, ya que solo cuenta con Kristers Zoriks.