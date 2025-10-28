Las perspectivas de futuro una vez finalizada la pasada Liga Endesa no eran especialmente alentadoras para Unicaja de Málaga. Sin embargo, los nombres que fueron llegando en verano, Xavier Castañeda, Chris Duarte, James Webb III… insuflaron cierto optimismo en la afición del Carpena. Tras el arranque de curso, las sensaciones son otras.

Unicaja de Málaga espera más y ya se mueve en el mercado

Reemplazar a talentos como Kameron Taylor, Tyson Carter o Yankuba Sima no es sencillo. Sin embargo, al margen de las comparaciones, fichajes como Chris Duarte o Xavier Castañeda están por debajo de lo esperado por la afición de Unicaja de Málaga. Si bien, con el recién llegado de Puerto Rico, hay cierta paciencia y esperanza en su proceso de adaptación, con el de Illinois no tanta.

El rendimiento de Xavier Castañeda, más allá de algún brote verde en BCL, no está siendo positivo. Acorde a las informaciones emitidas por el medio especializado Encestando, su nivel preocupa en Unicaja de Málaga. La dirección deportiva cajista podría estar buscando un ‘combo’ en el mercado de fichajes que pudiera aportar en esas labores que está dejando a deber el recién llegado.

El reemplazo de Xavier Castañeda podría no ser el único fichaje

Las informaciones no hablan de una salida del escolta, pero es innegable que la llegada de un base/escolta podría sumir en el ostracismo a Xavier Castañeda. Sin embargo, al que sí que han tenido que decir adiós, al menos temporalmente, es a David Kravish. En este sentido, Unicaja de Málaga también estaría buscando un interior que supliera al lesionado, que estará de baja cuatro meses y es pieza clave del proyecto.