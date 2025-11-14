Casademont Zaragoza tuvo alguna salida importante en verano que todavía sigue echándose en falta en la plantilla maña. En esta próxima jornada ACB, donde el cuadro aragonés se enfrentará al Unicaja, tiene el aliciente de un exjugador que vuelve a la que fue su casa y donde dejó muy buenos recuerdos con actuaciones estelares a lo largo de dos temporadas.

Sulejmanovic mantiene su crecimiento en Unicaja antes de enfrentarse a Casademont Zaragoza

Tras dejar Casademont Zaragoza este verano para fichar por Unicaja, Emir Sulejmanovic sigue adaptándose poco a poco a los sistemas de juego de Ibon Navarro y a un proyecto continuista que ha dado éxitos a lo largo de los últimos años. A pesar de que sus números iniciales no reflejan el nivel que alcanzó en tierras aragonesas, el bosnio ha mejorado sus prestaciones en los partidos más recientes y se le ve más encajado en la plantilla cajista.

En la ACB, Sulejmanovic promedia actualmente 4,8 puntos, 4 rebotes y 1,2 asistencias por partido, mientras que en la Basketball Champions League sus cifras son ligeramente superiores, con 5,7 puntos, 4,7 rebotes y 2,3 asistencias por encuentro. Ibon Navarro le está pidiendo versatilidad en el juego interior: capacidad para jugar tanto de ‘4’ como de ‘5’, asumir responsabilidades en la pintura y aportar en defensa y en el juego colectivo, señas de identidad de Unicaja.

¿Quién echa más de menos a quién? ¿Sulejmanovic o Casademont Zaragoza

Casademont Zaragoza parece echar de menos a Emir Sulejmanovic más de lo que él echa de menos al club aragonés. Desde su salida, los interiores del equipo no han logrado mantener el nivel, y tanto Bojan Dubljevic como Joel Soriano están lejos de suplir la capacidad reboteadora y anotadora que aportaba el internacional bosnio. Su ausencia se nota especialmente en los partidos en los que Zaragoza necesita dominar la pintura y hacerse fuerte bajo el aro.

Por su parte, Sulejmanovic parece totalmente centrado en su etapa en Unicaja y no da la sensación de añorar su antigua casa. Adaptado al vestuario malagueño y consciente de su rol, el bosnio va encontrando minutos y responsabilidades con el paso de las semanas. De momento, el interior es un recurso útil desde el banquillo cajista y actualmente es el segundo máximo reboteador del equipo.

¿Cuándo y dónde ver el Casademont Zaragoza vs Unicaja?

El partido entre Casademont Zaragoza y Unicaja, correspondiente a la Jornada 7 de la Liga Endesa, se disputará este sábado 15 de noviembre a las 19:00h en el Pabellón Príncipe Felipe. El encuentro podrá verse a través del paquete de Baloncesto de DAZN, que incluye toda la competición.