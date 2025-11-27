El Unicaja está cerca de cerrar la incorporación de un nuevo exterior para reforzar su backcourt. El club lleva semanas trabajando en un perfil que aporte físico, agresividad defensiva y producción ofensiva inmediata, con la idea de elevar el nivel competitivo en Liga Endesa y en Europa sin modificar la gestión de plazas de extracomunitarios.

Chase Audige, el escolta que apunta al Unicaja para reforzar el perímetro

El jugador en cuestión es Chase Audige, exterior de 1,93 metros y 26 años, pasaporte jamaicano y presente reciente en la FIBA Europe Cup con el Bosna Sarajevo. Su nombre lleva días sonando con fuerza en Málaga, donde ven en él un perfil atlético, profundo y preparado para dar un salto en una liga de primer nivel como la ACB.

ÚLTIMA HORA: El Unicaja, a punto de cerrar la incorporación del exterior Chase Audige (1,93 m.; 26 a.), estadounidense con pasaporte jamaicano.



Procede del Bosna de Sarajevo, con el que ha jugado la FIBA Europe Cup. El pasado curso jugó en el Oostende.



Unicaja is close to sign… — Chema de Lucas (@chemadelucas) November 27, 2025

Chase Audige, un exterior explosivo tras destacar en Sarajevo y en Ostende

Audige llega después de un buen tramo europeo con el Bosna Sarajevo y de una temporada sólida en el Ostende belga, donde ya dejó claro que puede anotar, presionar líneas de pase y generar ventajas desde bote. Su paso previo por la NCAA y la G League le dio un punto extra de madurez que ahora busca consolidar en la competición española.

Por qué Unicaja apuesta por Chase Audige como nuevo refuerzo exterior

El interés del Unicaja en Chase Audige responde a la necesidad de sumar físico, piernas y amenaza en posiciones exteriores. El equipo malagueño ya reforzó su juego interior con garantías de éxito. El jugador encaja en la idea de contar con un combo capaz de atacar el aro, defender arriba y adaptarse a distintos ritmos ofensivos. Su pasaporte cotonou permite además una incorporación limpia a nivel de cupos.

Impacto inmediato en la rotación de Unicaja

Si su fichaje se cierra, Audige tendrá un rol rápido dentro del esquema de Ibon Navarro, que ya sumó hace unos días otro refuerzo. Su capacidad para alternar posiciones, su agresividad en defensa y su facilidad para generar puntos pueden darle minutos desde el primer día, sobre todo en partidos donde el equipo necesite ritmo, físico e intensidad en el perímetro.