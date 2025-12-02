Unicaja ya tiene a su nuevo exterior. El club malagueño ha cerrado la incorporación de un escolta estadounidense con pasaporte jamaicano, procedente del KK Bosna Sarajevo. A sus 26 años y con un físico de primer nivel, el jugador aterriza en el Martín Carpena para fortalecer un perímetro que no asusta como años anteriores y aportar energía inmediata a un equipo necesitado.

Chase Audige, sangre nueva para el perímetro del Unicaja

Unicaja ha cerrado la incorporación de Chase Audige (1,93 m, 26 años). Formado en William & Mary y Northwestern, destacó especialmente en esta última al ser nombrado Defensive Player of the Year de su conferencia, un sello que define por donde puede ir su impacto inmediato en la Liga Endesa: manos rápidas, intensidad constante y capacidad para defender varias posiciones. Después de no ser seleccionado en el Draft NBA y una etapa discreta en la G League, encontró en Europa el lugar ideal para seguir con su carrera.

Su crecimiento en Europa ha sido notable, especialmente en Filou Oostende, donde firmó actuaciones de nivel en la Basketball Champions League y demostró que es mucho más que un especialista defensivo. Anotación desde el bote, agresividad en transición y lectura para generar ventajas completan un perfil que encaja con la identidad coral y física que Ibon Navarro ha dado a su Unicaja de Málaga. El Carpena recibe a un jugador en crecimiento, con hambre competitiva y una energía que promete potenciar la rotación exterior cajista.

El impulso que faltaba: Chase Audige aterriza donde Castañeda no despega

Audige es un exterior capaz de elevar la intensidad del equipo en ambos lados de la pista y de sumar desde el primer día en ritmo, agresividad y actividad defensiva. Poca adaptación va a necesitar en ese sentido. Su versatilidad le convierte en una pieza útil para muchos contextos, permitiendo a Ibon Navarro mantener la presión en toda la pista sin perder amenaza ofensiva. Es un perfil moderno, físico y con impacto inmediato, pero también con recorrido para seguir creciendo. Además, su pasaporte Cotonou ofrece flexibilidad en la configuración de la plantilla, una ventaja clave en momentos de temporada donde los márgenes de error son mínimos.

El fichaje responde también a una necesidad concreta dentro del equipo: la falta de rendimiento de Castañeda, cuya aportación no ha alcanzado el nivel esperado en este primer tramo de la temporada. Ante esta situación, el club consideró imprescindible reforzar el perímetro con un perfil capaz de sumar desde el primer día, especialmente en defensa y producción exterior. Audige llega para dar solución a ese vacío, aportar solidez y complementar una rotación que necesitaba un impulso inmediato.

Los números de Chase Audige