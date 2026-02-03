El trabajo de Ibon Navarro en Unicaja no está pasando desapercibido para nadie en el mercado de la Euroliga y ya hay un club poderoso que quiere hacerse con sus servicios. Aunque la oferta está pensada para el próximo verano, el técnico cajista deberá tomar una decisión clave para su futuro en los banquillos: seguir siendo el líder de un proyecto ambicioso o dar el salto a la máxima competición continental.

El Bayern de Múnich hace una oferta a Ibon Navarro

Tal y como ha informado Eurodevotion, el Bayern de Múnich ya piensa en el futuro de su banquillo y ha puesto sobre la mesa una importante oferta para Ibon Navarro. El club alemán, que ha confiado en Svetislav Pesic solo hasta el final de la temporada, valora al técnico de Unicaja como una apuesta estratégica para liderar su proyecto en la Euroliga a partir del próximo curso.

La propuesta incluiría un contrato de larga duración y una compensación económica para liberar a Ibon Navarro de su vínculo con Unicaja, donde es una institución y la figura más importante dentro del proyecto deportivo de la entidad. El entrenador vasco, que tiene la pelota en su tejado, deberá valorar ahora si es el momento de dar el salto a un reto mayor en Europa o continuar al frente del conjunto malagueño.

Ibon Navarro, el relevo de Pesic en el Bayern de Múnich

Según apuntan varios medios alemanes, en el Bayern de Múnich tienen claro que la figura de Svetislav Pesic responde a una solución de urgencia más que a una apuesta de futuro. El veterano técnico serbio ha sido elegido esta temporada para estabilizar al equipo en un momento complicado, pero el club no quiere iniciar un nuevo proyecto este verano con él como entrenador.

En la planificación a medio y largo plazo, la entidad busca un perfil distinto, con capacidad para liderar un proyecto moderno y sostenido en el tiempo en la Euroliga, de ahí que Ibon Navarro encaje en el perfil que manejan los directivos. La edad de Pesic y su rol claramente temporal hacen que el Bayern no contemple su continuidad más allá de esta temporada, lo que explica que el club ya esté explorando alternativas para iniciar una nueva etapa en el banquillo.

Plantilla Bayern de Múnich 2025-26

Bases: Neno Dimitrijevic, Stefan Jovic, Justus Hollatz

Escoltas: Xavier Rathan-Mayes, Andreas Obst, Justinian Jessup, Kamar Baldwin

Aleros: Niels Giffey, Vladimir Lucic, Elias Harris, Nikolas Sermpezis, Nicolas Kodjoe, Caspar Vossenberg

Ala-pívots: Oscar da Silva, Isaiah Mike

Pívots: Johannes Voigtmann, Leon Kratzer, Wenyen Gabriel, David McCormack