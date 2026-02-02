Olimpia Milano ha decidido prescindir de Lorenzo Brown, poniendo fin a su vinculación con el club. El base nacionalizado español llegó a la ciudad italiana el pasado verano tras una etapa irregular en Panathinaikos, pero solo disputó 13 partidos entre la Lega Basket Serie A y la Euroliga. A pesar de su corta participación, su nombre seguía sonando como una opción para reforzar varios rosters destacados del baloncesto europeo.

Lorenzo Brown pondrá rumbo a Turquía

Tras su salida de Milán, Lorenzo Brown apareció en los rumores de varios equipos de la Liga Endesa, como Unicaja Málaga —que recientemente fichó a Justin Cobbs— y San Pablo Burgos, que lo tenía en su radar. Además, distintos clubes de Euroliga seguían de cerca su situación, conscientes de que el experimentado base de 35 años ya no podía disputar la máxima competición europea.

Galatasaray Istanbul joins the race for Lorenzo Brown.



Gianmarco Pozzecco appreciates a lot him. https://t.co/VOwkyUALRx — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) February 1, 2026

Todo apunta a que el egresado de NC State y pick número 52 del Draft NBA 2013, Lorenzo Brown, continuará su carrera en la liga turca. Según Matteo Andreani, Galatasaray tiene muy encaminado su fichaje, aunque Besiktas también compite por hacerse con uno de los jugadores más codiciados del mercado actual.

La posible incorporación de Brown supondría un refuerzo clave para Gianmarco Pozzecco, actual entrenador de Galatasaray, quien juega un papel importante en cerrar la operación. De concretarse, sería la segunda experiencia del base estadounidense nacionalizado español en Turquía, tras su paso por Fenerbahce en la temporada 2020-21. Esta campaña con Olimpia Milano, Brown ha promediado en Euroliga 5,8 puntos, 1,5 rebotes y 2,7 asistencias en 14,4 minutos por partido.

Galatasaray busca armar un equipo capaz de luchar por el título de la BCL, y junto a la llegada de Pozzecco, la plantilla suma un nivel destacado con jugadores como Errick McCollum, Freddie Gillespie y Will Cummings. La entidad de Estambul sabe que su principal competidor por el fichaje de Brown es Besiktas, que cuenta con figuras como Ante Zizic, Jonah Mathews y Matt Thomas.