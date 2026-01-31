El mercado de fichajes tanto en ACB como en Euroliga parece no dar tregua. Los rumores de entrada y salida de jugadores como Nadir Hifi, Mike James o Lorenzo Brown marcan la actualidad en la máxima competición del viejo continente. Mientras tanto, Unicaja de Málaga podría tener un ojo puesto en ese contexto para cerrar su perímetro.

Unicaja de Málaga sigue buscando a su manejador

Unicaja de Málaga se encuentra en un impasse competitivo en un proyecto que viene de ser ganador. Los cambios han llevado a la salida de piezas como Tyson Carter o Kameron Taylor, mientras que Xavier Castañeda y Chris Duarte llegaron a la entidad. Con el primero de ellos ya fuera, aterrizó Chase Audige y podría no ser el único. No es desconocido para el aficionado al baloncesto en España el nombre de Lorenzo Brown.

Lorenzo Brown has also received interest from several ACB Liga Endesa teams, including Unicaja Malaga.



His Spanish passport could play a key role in his choice of next club.https://t.co/jntGYc2AYv pic.twitter.com/iOZLUqPmwu — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 31, 2026

Lorenzo Brown brilló con España hace ya varios años. Sin embargo, el buen recuerdo de aquello seguro que mantiene la ilusión de muchos aficionados ACB. Además, su experiencia Euroliga le avala. En los últimos tiempos, diferentes contratiempos, sobre todo lesiones, le han apartado del mejor nivel. Olimpia Milano busca su salida y Unicaja de Málaga parece tenerlo entre ceja y ceja en el mercado de fichajes.

Las opciones de Lorenzo Brown en el mercado de fichajes

Si bien en el pasado Lorenzo Brown sonó para varios combinados Euroliga, entre ellos los ACB, su reciente pérdida de caché hace que esté en otro escalón. De hecho, antes de las informaciones que le vinculan a Unicaja de Málaga, el principal candidato era Aris BC. En este sentido, su pasaporte español podría hacer llevar a pensar que la Liga Endesa podría ser su destino en el mercado de fichajes. No obstante, no es una condición tan suculenta como se cree.

Several teams are following the situation of Lorenzo Brown and they already expressed interest.

Aris BC is one of the team, I'm told. pic.twitter.com/sJFgyADvTM — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 30, 2026

La condición de nacionalizado de Lorenzo Brown no le convierte en ‘cupo’, por lo que a nivel práctico los combinados ACB no tendrían por qué pujar más que cualquier cuadro europeo. Evidentemente, y a pesar de ser norteamericano, no es extracomunitario. Esta condición convierte al playmaker que fue quinteto ideal del Eurobasket 2022, en un jugador a seguir en el mercado de fichajes. Está por ver si, además de Unicaja de Málaga, otros equipos de Liga Endesa toman iniciativa.