El mercado de fichajes Euroliga sigue candente y las noticias no dejan de sucederse. Mientras la crisis de AS Mónaco llena portadas, nombres como Nadir Hifi se ponen en el candelero y en España Real Madrid y Barça Basket siguen sondeando jugadores, Olimpia Milano y su puesto de base siguen a vueltas. Nicco Mannion, Lorenzo Brown, Stefano Tonut, Bolmaro, Guduric… han ido pasando por la actualidad Euroleague por diversos motivos. Ahora, nuevas informaciones.

El puesto de base más complejo de la Euroliga se cobra otra víctima

Durante muchos meses los problemas en la manija de Olimpia Milano han copado cabeceras. En un inicio, se culpaba a la leyenda de los banquillos Euroliga, Ettore Messina, de no encajar con ningún perfil. Sin embargo, el cambio a Peppe Poeta no parece haber traído mucha tranquilidad a sus manejadores. Tras lesiones, bajos rendimientos y diversas polémicas, se toma una decisión con Lorenzo Brown. De brillar con España y sonar para gigantes como Barça Basket o Real Madrid, al ostracismo.

“Lorenzo Brown is not part of Olimpia Milano project”



Peppe Poeta, head coach of Milan, confirms that Brown won’t be part of Milan roster for the rest of the season. pic.twitter.com/0DvuJzpMRi — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 29, 2026

Peppe Poeta ha confirmado en rueda de prensa lo que era un secreto a voces. Lorenzo Brown, en palabras del propio técnico, no entra en los planes del cuadro Euroliga. En este sentido, también ha confirmado que no le cierran la puerta al mercado con algún ‘pero’: “Tener solo una ficha disponible nos obliga a sopesar nuestras opciones con mucho cuidado”. Con ello, el base español vuelve al mercado y de fichajes.

Lorenzo Brown encamina su próximo movimiento y no parece que sea en dirección a la ACB

Tanto Barça Basket como Real Madrid siguen buscando un exterior. Sin embargo, todo apunta a que el tiempo de Lorenzo Brown como futurible de un grande de la Liga Endesa ACB ya pasó. Su nivel ya hacía que se intuyese, pero las últimas informaciones de los expertos en el mercado de fichajes Euroliga lo confirman.

Several teams are following the situation of Lorenzo Brown and they already expressed interest.

Aris BC is one of the team, I'm told. pic.twitter.com/sJFgyADvTM — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 30, 2026

Acorde a las informaciones de Matteo Andreani, experto en el mercado de fichajes Euroliga, Lorenzo Brown podría vestir la camiseta del Aris BC. El conjunto griego parece ser uno de los equipos que le siguen y que gana más fuerza. El escalón competitivo por debajo de la Euroliga intuye que al base con pasaporte español no le están llegando ofertas realmente interesantes de la Euroleague. Real Madrid y Barça Basket buscan un ‘pequeño’ con puntos, pero no parece que vaya a ser el hispano-norteamericano. Además de su reciente nivel, su condición de español no le hace jugador ‘cupo’, por lo que su llegada no aportaría tampoco en ese sentido.