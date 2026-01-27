El entorno de Yam Madar ha reconocido estos días que el Real Madrid se interesó en su fichaje para unirle al proyecto hace unos veranos. Sin embargo, el base israelí no aceptó la propuesta y decidió quedarse en el Hapoel Tel Aviv. Ahora la pregunta sería si hubiese encajado en la rotación de la actual plantilla de Scariolo.

El encaje de Yam Madar en el Real Madrid

Yam Madar podría encajar a nivel de perfil en el Real Madrid, ya que reúne muchas de las características que el club suele buscar en un base: es eléctrico, intenso, inteligente en la lectura del juego y capaz de subir el ritmo del partido cuando el equipo lo necesita. Su etapa en Partizan, bajo la dirección de Obradović, le proporcionó experiencia de alto nivel, llegando incluso a ser nombrado Rising Star de la Euroliga en la temporada 2022/23.

Sin embargo, la realidad de la plantilla actual le cierra prácticamente cualquier oportunidad. Con Maledon, Campazzo y Feliz ya ocupando los minutos de base, Madar no tendría un hueco real ni continuidad. Campazzo es el líder indiscutible del juego, Maledon aporta versatilidad y minutos de calidad, y Feliz suma energía y defensa en momentos clave. Esto dejaría a Madar como cuarta opción, un rol demasiado secundario para un jugador joven que necesita balón y ritmo para desarrollarse.

La oferta del Real Madrid por Yam Madar

El interés del Real Madrid por Yam Madar fue real y muy serio, tal y como confirmó hace unos días su padre: “Yam Madar tuvo una oferta, con mucho dinero en juego, del Real Madrid”, una propuesta que llegó tras su salida del Fenerbahçe y que demostraba hasta qué punto el club blanco seguía de cerca su evolución. Aunque la operación no se cerró, la existencia de esa oferta refleja que el Madrid veía en Madar un perfil válido para su proyecto.

Zohar Madar confirmó públicamente ese interés, explicando que la decisión final estuvo marcada por una promesa que le hizo el propietario del Hapoel Tel Aviv. Sus palabras encajan con lo que el Real Madrid suele buscar en un base: energía, carácter competitivo, formación Euroliga y capacidad para rendir en escenarios grandes.

Los números de Yam Madar en Euroliga