El rendimiento actual del Real Madrid Baloncesto es realmente imponente. Los blancos acumulan numerosas victorias consecutivas y empiezan a resolver problemas que traían de sus inicios. Lyles y Hezonja van conviviendo en pista, Theo Maledon gana fuerza en el juego e incluso perfiles como Garuba o Kramer van teniendo su cota de protagonismo. Su próximo rival Euroliga, París Basketball.

Partido trampa para el Real Madrid Baloncesto en Euroliga

El partido entre el Real Madrid Baloncesto y París Basketball de Euroliga, a priori, parece un trámite. Los franceses llevan tres encuentros seguidos perdiendo y los madridistas son una auténtica apisonadora. Sin embargo, si algo se le da bien al cuadro de Tabellini es lucirse contra los grandes. Además, lo harán en su fortín y Sergio Scariolo tendrá que lidiar con las últimas informaciones acerca de Theo Maledon.

El líder termina la primera vuelta con su 15ª victoria en Liga.

Una de las pocas noticias negativas que ha tenido recientemente el Real Madrid Baloncesto ha sido la lesión de Theo Maledon. Un problema en el aductor le impedirá vestirse de corto en los próximos encuentros, incluido el de Euroliga frente a París Basketball. La baja, ya de por sí es importante, pero es que en este duelo en concreto podría serlo aún más.

Theo Maledon, la pesadilla de París Basketball en Euroliga

Bien conocen en París Basketball a Theo Maledon de su paso por ASVEL. En este sentido, el base francés les ha arruinado varias noches a los parisinos. Sin embargo, muy recientemente viene de hacerlo con la camiseta del Real Madrid Baloncesto en Euroliga. El partido de ida fue hace prácticamente algo menos de un mes. El playmaker galo dejó 27 de valoración en un encuentro en el que los de Sergio Scariolo únicamente ganaron por 5 puntos en el feudo blanco.

Tras las pruebas realizadas a Théo Maledon por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha

Varios partidos fuera

Si la ida en el campo del Real Madrid Baloncesto se resolvió prácticamente por detalles y con una actuación fulgurante de Theo Maledon, el partido de vuelta no apunta a ser sencillo. Si bien es cierto que París Basketball no acumula en general grandes resultados en la competición, sí que tiene un buen repertorio de ‘sorpresas’. Estrella Roja o Valencia Basket saben lo que es perder contra los parisinos y trasatlánticos de la competición como Hapoel o Zalgiris sufrieron lo indecible para vencer.