Líder en la Liga Endesa y cuarto en la Euroliga, con un balance global de 29 victorias y 10 derrotas. A pesar de las dudas generadas en algunos tramos por los planteamientos de Scariolo y de alguna derrota inesperada, el Real Madrid se mantiene como un firme aspirante a todos los títulos. Sin embargo, más allá del presente inmediato, el foco empieza a desplazarse hacia la temporada baja, donde ya asoma un problema de peso que, a finales de enero, sigue sin una respuesta clara

¿Qué sucederá con Trey Lyles y el Real Madrid?

El ala-pívot de Saskatoon es uno de los grandes fichajes de la pasada offseason y una de las piezas capitales en el engranaje de Sergio Scariolo. Un jugador difícil de defender y, en ocasiones, incluso de descifrar. Lyles firmó por una sola temporada con el Real Madrid de baloncesto y, en un directo de Twitch a finales de año, dejó abierta la puerta a su continuidad: “¿Por qué no quedarme bastante tiempo en Madrid? Es la mejor ciudad en la que he vivido nunca”.

Así se expresó el jugador formado en Kentucky y número 12 del Draft de la NBA de 2015. El Real Madrid supone su primera experiencia internacional tras su etapa en la NBA, donde pasó por Jazz, Nuggets, Spurs, Pistons y Kings. En su estreno en Europa, el canadiense firma unos promedios de 11,4 puntos y 4,2 rebotes en la Liga Endesa, cifras que ascienden hasta los 14 puntos y 4,8 rebotes en los 22 partidos disputados de Euroliga.

Su impacto está fuera de toda duda y ya se ha consolidado como uno de los mejores ala-pívots del baloncesto europeo. La incógnita aparece al mirar más allá del presente: qué sucederá con Trey Lyles cuando finalice la temporada, tras haber firmado únicamente por un año con el Real Madrid. Tanto Pocius como Sergio Rodríguez supieron moverse con acierto en su llegada, y ahora son plenamente conscientes del fuerte interés que despierta el canadiense para recalar en otro equipo de Euroliga de cara al curso 2026-27.

Real Madrid buscará su renovación como objetivo número uno

Uno de los grandes objetivos del club en las últimas semanas pasa por alcanzar un acuerdo con Trey Lyles y asegurar su continuidad en el Real Madrid por varios años, donde lo consideran una pieza angular del proyecto a medio y largo plazo. Su rendimiento ha sido sobresaliente y su incorporación se ha convertido en uno de los grandes aciertos de las oficinas blancas en los últimos tiempos. En su último partido disputado ante Olimpia Milano, Lyles se fue hasta los 17 puntos en 17 minutos, con 3 de 3 en triples.

Sin embargo, su protagonismo en el Real Madrid no ha pasado desapercibido y ya ha despertado el interés de varios gigantes de la Euroliga. Fenerbahce, Anadolu Efes con Pablo Laso y Panathinaikos aparecen como posibles destinos, todos ellos en busca de un ala-pívot de primer nivel para el próximo verano, un perfil en el que Lyles encaja a la perfección. Además, la NBA podría volver a llamar a su puerta como free agent con un contrato por una temporada, tras haber disputado 662 partidos en la liga norteamericana entre 2015 y 2025.