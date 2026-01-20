El Real Madrid Baloncesto está de dulce. El conjunto dirigido por Sergio Scariolo viene de ganar dos encuentros, uno de Euroliga y otro de ACB, contra Barça Basket y Valencia Basket con una solvencia pasmosa. Su próximo desafío es Olimpia Milano, de nuevo en Euroleague. El estado es el óptimo, pero su técnico no quiere sustos.

Sergio Scariolo se lo deja claro a la plantilla del Real Madrid Baloncesto de cara al encuentro Euroliga

La previa del choque Euroliga parece marcada por el estatismo. Por el momento se desconocen problemas físicos de última hora. Sin embargo, el quebradero de cabeza de Sergio Scariolo parece estar más puesto en el apartado mental. El entrenador del Real Madrid Baloncesto ha hecho mención de los peligros de Olimpia Milano: “Es un rival bastante más fuerte de lo que la clasificación indica. Ya nos ganó en Milán y ha sido capaz de ganar a casi todos los mejores equipos de la competición“, con advertencia incluida.

Sergio Scariolo sabe de la complejidad que afronta el Real Madrid contra Olimpia Milano y no quiere que la plantilla se confíe: “Es un partido importante, tenemos que afrontarlo con mucho cuidado”. Además, sabe que el equipo no para de crecer, pero justo por eso avisa a sus jugadores, no quiere exceso de confianza para el duelo Euroliga: “Necesitamos ser capaces de reencontrar un equilibrio emocional correcto tras dos grandes victorias, sin que eso nos conlleve riesgo de ceder a la euforia”.

El conjunto madridista y su estado de forma actual en Euroleague

A pesar de que Sergio Scariolo parece querer mantener a la plantilla lejos del exceso de confianza, también ha querido sacar pecho del trabajo realizado por su Real Madrid Baloncesto. Tras su alegato sobre la humildad, no ha querido obviar lo evidente: “Tenemos que mantener la humildad y la ambición, pero ser conscientes de que todo lo que estamos haciendo es fruto del trabajo y el esfuerzo realizado“. Sus estrellas están en buen momento, pero también perfiles más residuales no han dejado de crecer.

El partido de Euroliga frente a Olimpia Milano llega en un momento de crecimiento exponencial. Campazzo, Maledon, Lyles, Hezonja… Están atravesando un buen momento de forma, pero una de las claves de la buena dinámica está en el banquillo. Las actuaciones defensivas recientes de Abalde, la energía de Garuba, la irrupción de nuevo de un olvidado Kramer… han sido noticia en esta racha positiva de resultados.