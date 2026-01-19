El Real Madrid Baloncesto parece estar de dulce. Tras una etapa de dudas iniciales, han conseguido coger velocidad de crucero. Ya acumulan varias victorias consecutivas, pero especialmente positivas han sido las logradas contra el Barça Basket en Euroliga y contra Valencia Basket en ACB. Eso sí, ahora le tocará medirse a un cuadro con talentos diferenciales como Josh Nebo, Armoni Brooks o Shavon Shields.

Quién es la nueva estrella Euroliga que preocupa al Real Madrid Baloncesto

Olimpia Milano tendrá por delante el reto de frenar a este Real Madrid Baloncesto en racha. Sin embargo, bien saben los italianos lo que es vencer a uno de los grandes conjuntos de la competición, en general, y a los blancos en específico. Para el encuentro que les medirá al cuadro de Sergio Scariolo, seguramente, se encomienden al hombre de moda en la Euroliga, Armoni Brooks.

Es la segunda temporada de Armoni Brooks en Euroliga y su pasado curso y sus primeros encuentros en este fueron el precio a pagar para la aclimatación. Esta campaña, hasta la jornada 6 sus guarismos fueron pobres, pero su tendencia ha ido in crescendo y se ha convertido en un jugador temible. Mismamente, en la jornada doble del 6 y 9 de enero, en su estancia en Turquía dejó 24pts, 6reb y 5 asistencias contra Panathinaikos y 31pts y 8 rebotes contra Anadolu. Todo ello, con doblete de victorias. El Real Madrid Baloncesto tendrá que estar atento.

¿Cómo juega Armoni Brooks?

El Real Madrid Baloncesto buscará que Armoni Brooks no entre en ebullición, porque equipos como Panathinaikos por partida doble, Olympiacos o Anadolu ya sucumbieron ante grandes actuaciones del alero. Este jugador, que parece haber dado un paso al frente desde la salida de Messina, es una estrella atípica. A diferencia de los Mike James, Kevin Punter o Kendrick Nunn, necesita mucho menos balón para hacer daño. Los blancos, de cara al choque Euroliga, tendrán que vigilar mucho el lado débil del ataque de Olimpia Milano.

Armoni Brooks es un jugador con más tendencia a buscar el tiro de tres, que a penetrar. Además, una cualidad que lo hace especial y difícil de defender es que es capaz de salir a tirar en bloqueos indirectos hacia los dos perfiles. Eso sí, sobre bote prefiere tirar a izquierdas y sobre pase a derechas. También es muy capaz contra defensas muy cercanas de romper para buscar el tiro sobre bote.

El porte físico de Armoni Brooks, a pesar de no ser de gran estatura, le diferencia de otros anotadores. Alberto Abalde viene de hacer un gran trabajo con Kevin Punter sacándole mediante el contacto de las trayectorias de bloqueo. En este caso, el Real Madrid Baloncesto lo tendrá mucho más difícil, dado que es un perfil que soporta mucho mejor el contacto. Sin duda, un dolor de cabeza para el próximo choque de la Euroliga