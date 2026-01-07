El Real Madrid Baloncesto venció en Euroliga a ASVEL Villeurbanne en un partido que le costó dominar. Un último cuarto excelso sirvió para llevarse el encuentro, pero las dudas tras el clásico siguen ahí. Si bien todos los ojos se fueron a Trey Lyles, el gran partido de Alberto Abalde pasó inadvertido. Y es que si jugó 25 minutos sin anotar, sería por algo y el +15 con él en pista no hace más que secundar la decisión.

El Real Madrid Baloncesto volverá a poner a prueba a un Alberto Abalde con ganas de redimirse

Si bien el partido de Alberto Abalde contra ASVEL fue bueno, venía de un clásico con luces y sombras. Sergio Scariolo ya fue claro aquel día acerca de la primera parte, cuando comentó que una de las claves era que habían defendido mal los indirectos sobre Punter. Sin embargo, la segunda parte del escolta del Real Madrid Baloncesto fue de un nivel de intensidad y contacto muy superior y su equipo lo notó. Ahora, el Maccabi en Euroliga le volverá a poner a prueba.

Tamir Blatt with 🪣 & 1 pic.twitter.com/n83ujqRss4 — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) October 22, 2025

El Real Madrid Baloncesto se medirá a un Maccabi en Euroliga que viene de caer en el Palau. En la ciudad Condal, el mejor de los israelíes fue Tamir Blatt, con 26 de valoración y 5 de 7 en triples. El excelso tirador supo hacer daño al conjunto culé y querrá mantener su nivel de forma en la capital de España. Por ello, la defensa Alberto Abalde, especialista en estos perfiles, será crucial para llevarse el partido.

¿Por qué es tan importante tener un buen Alberto Abalde?

El Real Madrid Baloncesto va sobrado de talento. Sin embargo, en campo defensivo, la fiabilidad brilla por su ausencia. Mismamente, en el clásico, la gran diferencia entre la primera mitad y la segunda fue que Alberto Abalde fue capaz de sostener a un Kevin Punter que hizo lo que quiso la primera parte. Después irrumpió Laprovittola, pero la remontada se inició ahí. Tener perfiles como el gallego en un plantel de estas características es crucial, sobre todo en Euroliga.

El nivel de según qué anotadores en Euroliga es superlativo y todos los equipos quieren stoppers fiables para sujetarlos. En este sentido, Alberto Abalde viene cumpliendo esta función. Frente a Maccabi podrá redimirse con Tamir Blatt de aquella primera parte con Kevin Punter. Sin embargo, la falta de minutos de piezas de similares cualidades como Kramer ya empieza a ser tema de conversación. Por ello, el especialista podría estar bajo la lupa en un encuentro clave para que el Real Madrid Baloncesto disipe las dudas.