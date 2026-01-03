El partido entre Real Madrid Baloncesto y Barça Basket tiene en vilo al mundo del baloncesto. El clásico de Liga Endesa ACB llega en un momento en el que el rendimiento de ambos equipos viene in crescendo. Por ello, los detalles marcarán el devenir y hay muchos y muy interesantes.

El tempo de partido y la profundidad de banquillo serán clave para el Barça Basket

El Real Madrid Baloncesto ha mejorado mucho en las últimas jornadas su juego media pista. Sin embargo, sigue siendo un equipo eminentemente de transiciones. Los blancos siguen estando más cómodos a la carrera que en estático y Xavi Pascual harán todo lo posible por frenar esto. No obstante, hay circunstancias que complican que esto pueda suceder.

Por mucho que el Barça Basket quiera frenar las transiciones del equipo de Sergio Scariolo, hay circunstancias que lo dificultan. Las ausencias y jugadores entre algodones hacen que su rotación sea más corta y, por tanto, el uso de faltas está más comprometido. Además, el extenso roster de especialistas defensivos del Real Madrid Baloncesto, Feliz, Kramer, Abalde… puede llevar a los manejadores culés a la pérdida si mantienen un pulso físico elevado.

La pizarra de Sergio Scariolo y su Real Madrid Baloncesto

Los sistemas de Sergio Scariolo pueden ser todo un quebradero de cabeza para un Xavi Pascual que no llega con el plantel en condiciones óptimas. Por un lado, las pizarras para Trey Lyles pueden llevar a un Shengelia entre algodones a exponerse en exceso. El spain pick and roll con el americano saliendo a tirar y los shuffles para sus situaciones en poste bajo.

En cuanto al duelo de cincos, Willy Hernangómez tendrá que vérselas con un especialista en continuaciones como es Edy Tavares. El talón de Aquiles del español puede verse de forma muy evidente ante el posible bajo minutaje de Jan Vesely. Seguramente Sergio Scariolo buscará un volumen alto de acciones contra este Barça Basket, sobre todo, ahora que Theo Maledon está creciendo mucho ahí. Facu Campazzo ya sabe lo que es hacer daño al FC Barcelona desde el bloqueo directo.