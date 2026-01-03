La Liga Endesa ACB es una de las mejores, si no la mejor, competición nacional del viejo continente. En ella, la lista de partidos que merecen la pena es interminable. Sin embargo, pocos hay con la rivalidad, mística y la iconicidad del clásico. Por ello, el encuentro que mide a Real Madrid Baloncesto y Barça Basket en la jornada 14 está anotado en el calendario de muchos aficionados.

Horario y TV del Real Madrid vs Barça Basket de Liga Endesa

El partido entre Real Madrid Baloncesto y Barça Basket apunta a ser apasionante. Los equipos llegan al duelo de Liga Endesa ACB después de haber atravesado turbulencias de todo tipo, subidas y bajadas de diversa índole y momentos de forma cambiantes. Por ello, pocos se querrán perder el choque agendado para el domingo 4 de enero a las 12:30.

El encuentro entre estos dos gigantes de Liga Endesa no solo tiene particularidades en lo deportivo, también las tendrá en lo que a emisión se refiere. El duelo entre Real Madrid Baloncesto y Barça Basket se emitirá en abierto a través de la televisión autonómica TV3. También lo dará, como viene siendo habitual este curso ACB, la plataforma DAZN.



Lesionados en el Madrid – Barça Liga Endesa

El parte médico del clásico de Liga Endesa no será una cuestión menor en este duelo. Especialmente por el lado del Barça Basket, las lesiones y jugadores entre algodones marcan la actualidad. En la jornada doble de Euroliga se vivió el regreso de Jan Vesely, con 6 y 8 minutos, pero en ACB una gripe le apartó de medirse frente a Zaragoza y Bilbao. Tornike Shengelia volvió a pista frente a Casademont, pero aun sin sensaciones, y Will Clyburn está totalmente descartado contra el Real Madrid Baloncesto.

En el lado del Real Madrid Baloncesto, la moneda, ahora mismo, viene saliendo cara en materia de lesiones. Los de Sergio Scariolo disputarán el encuentro de Liga Endesa ACB, si no hay sorpresas de última hora, con todos sus efectivos disponibles. Su columna vertebral, Campazzo, Maledon, Hezonja, Lyles, Tavares… viene de dejar grandes sensaciones en Euroliga antes de medirse al Barça Basket.



Claves del Real Madrid – Barça Basket ACB

El clásico de Liga Endesa pasará en buena medida por qué equipo logre imponer su plan de partido. Sergio Scariolo y Xavi Pascual vienen necesitando contextos de partido muy diferentes para rendir y el choque ACB será un campo de batalla en este sentido. Por un lado, el Real Madrid Baloncesto tratará de correr. El juego de media pista blanco viene dejando a deber en grandes partidos, por lo que tratará de forzar al Barça Basket a un duelo de transiciones.

Si bien el Barça Basket no es un equipo que esté incómodo en el correcalles, sí que es cierto que desde la llegada de Xavi Pascual viene siendo un conjunto más serio en el cinco contra cinco. El Real Madrid Baloncesto tiene una profundidad de banquillo mayor y, seguramente, el de Gavá quiera echarle el freno al partido y jugar a un tanteo más bajo.



Estado de forma antes del Clásico ACB: ¿Quién llega con el mejor rendimiento?

El momento de forma de ambos equipos no es una cuestión sencilla de valorar. En ambos caso, su rendimiento entre Euroliga y Liga Endesa ACB varía, como también lo hace la cierta irregularidad que vienen mostrando. En el caso del Barça Basket, en líneas generales, su baloncesto desde la salida de Peñarroya es más fiable. A pesar de ello, el batacazo en la última jornada doble de Euroliga fue el primer temblor de la era Xavi Pascual.

✅✅✅✅✅✅✅



La setena consecutiva a l’ACB. pic.twitter.com/sRzZX8nDj1 — Barça Basket (@FCBbasket) January 2, 2026

El Real Madrid Baloncesto viene de vencer con mucha solvencia en un partido a vida o muerte a Dubai BC. Eso sí, los fantasmas en el descanso se volvieron a cernir sobre el equipo. El nivel defensivo del conjunto, por momentos, no es el que viene teniendo acostumbrada a su afición. En ACB se han mostrado más dominadores, pero un clásico de Liga Endesa, poco o nada, tiene que ver con un encuentro ‘normal’ de la competición.



Predicción del Madrid – Barça de baloncesto

A pesar del rigor táctico adquirido por el Barça Basket con la llegada de Xavi Pascual, la ausencia de piezas importantes, el estado físico de otras primeras espadas como Laprovittola, Vesely y Shengelia y el feudo en el que se desarrolla, hacen ligeramente favorito al Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, en un clásico de Liga Endesa ACB puede pasar de todo. Sobre todo, porque si algo ha demostrado el técnico catalán es saber sacar las castañas del fuego incluso en los momentos más difíciles.