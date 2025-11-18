Analizar la pizarra del nuevo entrenador del Barça Basket no es una labor sencilla. Si por algo se ha caracterizado históricamente Xavi Pascual es por su interminable libro de juego. Eso sí, siempre fundamentado en un ABC a la hora de finalizar ataques. La expectación con su llegada es máxima y muchos se preguntan cómo comenzará a construirse este FC Barcelona.

Xavi Pascual podría empezar por su ABC en el Barça Basket

El cambio respecto a Joan Peñarroya apunta a ser abrupto. Sus formas de entender el baloncesto son ciertamente diferentes. Nadie está en la mente de Xavi Pascual, pero sí que hay situaciones que parece evidente que serán los cimientos de este Barça Basket. En este sentido, el faro que alumbra la resolución de ataques del de Gavá es el pick and roll central entre base y pívot. Es muy probable que en los primeros encuentros aparezca esta situación con frecuencia, seguramente con menos elaboración de la que querría el técnico.

Si bien Xavi Pascual suele buscar unos inicios estructurados y largos, previos a la resolución en pick and roll, una buena forma de poner a jugar al equipo podría ser construir desde lo que le va a acabar dando puntos. Muchos pensarán que este patrón ya estaba presente, pero la realidad es que el Barça Basket de Joan Peñarroya seguramente usase más bloqueos directos entre pequeños (escolta-ala-pívot o escolta-alero) y situaciones laterales, que las que se verán a partir de ahora.

¿Dónde crecerá el FC Barcelona de ahora en adelante?

A pesar de que los culés tratarán de cimentarse en el bloqueo directo central, sí que hay una serie de cuestiones que parece poco probable que Xavi Pascual no implante. La idea del nuevo técnico del Barça Basket siempre ha sido la de implicar a los 5 jugadores en el ataque. Un entrenador que le da mucha importancia al juego sin balón, a la movilidad de sus piezas y a la circulación previa de balón. En este sentido, el cuadro blaugrana también mutará.

El Barça Basket, hasta el momento, era un equipo con relativo poco juego sin balón. Más allá de Jan Vesely, Shengelia y Myles Cale, la plantilla es poco dotada para el juego sin balón. Las desconexiones de ciertas piezas han sido notables. Xavi Pascual tratará de cambiar este hecho desde el principio. Su elaborado baloncesto, con series largas de bloqueos indirectos o los infinitos automatismos en situaciones de bloqueo directo, pondrá a prueba la concentración de una plantilla acostumbrada a otro baloncesto.