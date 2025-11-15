El Barça Basket vs Virtus Bolonia de la Euroliga de baloncesto terminó con victoria culé y pleno de triunfos para Óscar Orellana. El técnico temporal finalizó su breve etapa al frente del primer equipo por todo lo alto. Próximamente, Xavi Pascual cogerá las riendas. Sin embargo, hay certezas que vienen dando el do de pecho desde hace tiempo.

Una conexión que eleva el baloncesto del Barça Basket a lo más alto de la Euroliga

El partido de Euroliga del Barça Basket volvió a dejar clara una cosa, que hay dos jugadores cuyo baloncesto mezcla a las mil maravillas. Estas dos piezas no se acaban de conocer y su conexión no viene ni de ahora, ni de la temporada pasada, y son Jan Vesely y Nico Laprovittola. Las sensaciones cuando se encontraban en pista fueron deleite de los aficionados, pero es que la estadística avanzada así lo certificó 16-4 de parcial cuando coincidieron en el parquet. Después de meses y meses sin encontrarse, el aficionado culé vuelve a vibrar.

VISCA EL BARÇAAAAA 💙❤️‍🔥 pic.twitter.com/KwxzaVvc7O — Barça Basket (@FCBbasket) November 14, 2025

Hay figuras que entre los aficionados del Barça Basket están más que criticadas, como Josep Cubells. Sin embargo, y sin menoscabar la lícita crítica que recibe, aquí acertó, Jan Vesely y Nico Laprovittola son los grandes fichajes de esta temporada. Si bien estrellas como Kevin Punter o Will Clyburn pueden ser ese punto de talento al margen del sistema, esta dupla crece desde lo colectivo, desde la lectura. Combinar ambas cuestiones de forma equilibrada es clave para estar arriba en la Euroliga de baloncesto.

Jan Vesely, Nico Laprovittola y Xavi Pascual

Una de las grandes preguntas que se hace el seguidor del Barça Basket es cómo se van a aclimatar las actuales piezas del equipo a los esquemas de Xavi Pascual. El roster parece conformado para un estilo más libre y unas ideas de juego más anárquicas, como eran las de Joan Peñarroya. A falta de saber cómo se van integrando las estrellas al técnico campeón de la Euroliga de baloncesto, al menos sobre el papel, parece que Nico Laprovittola y Jan Vesely parten con ventaja.

𝐌ost 𝐕esely 𝐏layer 😉 pic.twitter.com/C7rd0FysZT — Barça Basket (@FCBbasket) November 14, 2025

Nico Laprovittola, sobre todo por capacidad física, no es un gran defensor, mientras que Jan Vesely ha bajado mucho sus prestaciones con la edad. Sin embargo, ambas piezas del Barça Basket tienen un punto de jugadores cerebrales que en contextos defensivos complejos son capaces de ejecutar un rol concreto. Esta faceta ya se pudo ver con Jasikevicius. Por otro lado, su capacidad de lectura del juego de pick and rol central les podría hacer capitales para Xavi Pascual. Seguramente más que jugadores con buen juego de dos contra dos lateral.