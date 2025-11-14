Las noticias en el Barça Basket parecen no cesar en las últimas horas. Las negociaciones con Xavi Pascual tuvieron varios giros de guion antes de concretarse su llegada. Por otro lado, el equipo venció en Euroliga bajo la batuta de Óscar Orellana. El partido frente a Virtus Bolonia, a pesar de la alegría por el retorno de la leyenda de los banquillos, plantea muchas dudas.

¿Qué Barça Basket se verá en el duelo Euroliga?

Todo parecido entre el estilo de Joan Peñarroya y el de Xavi Pascual son pura coincidencia. El partido frente al Bayern Múnich se afrontaba desde una perspectiva continuista. Sin embargo, el acuerdo con el técnico de Gavá antes de medirse a Virtus Bolonia plantea algunos interrogantes sobre la dirección de partido de Óscar Orellana, que será aún el encargado. Muchos seguidores dudan sobre si se verá un Barça Basket más ‘pascualizado’ o si se mantendrá la línea actual.

La Euroliga está tratando mejor al Barça Basket, por el momento, que la ACB. Por ello, muchos ya piensan en tratar de usar este encuentro en casa y contra un rival asequible, como el primer campo de pruebas. Evidentemente, es poco probable que se vaya a sacrificar la victoria, pero algún sistema, variante defensiva o, incluso, probar a algún jugador menos utilizado, puede hacer ganar tiempo a un FC Barcelona que tendrá que aclimatarse de inmediato si no quiere que su curso sea un drama.

Xavi Pascual tendrá que elegir bien qué implantar de su libreto

Muchos aficionados del Barça Basket se encuentran preocupados por cómo un entrenador eminentemente defensivo va a trabajar con una plantilla tan poco dócil en estas labores. Sin embargo, es un arma de doble filo y, en caso de lograr asentar algunos de sus conceptos, el salto puede ser superlativo. Jugadores que necesitan ser escondidos en defensa, como el propio Willy, podría tener su sitio en entramados zonales o variantes complejas que implante el de Gavá.

Les valoracions d'𝐎𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐎𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐚 en la prèvia del partit d'aquesta nit davant la Virtus. pic.twitter.com/rplVbA7dO6 — Barça Basket (@FCBbasket) November 14, 2025

Muchos estarán atentos en el Barça Basket vs Virtus a posibles sistemas de indirectos, al ritmo de posesiones o a las alternativas defensivas, para saber cuánta mano ha podido tener Xavi Pascual de cara a este primer compromiso. Por su lado, Óscar Orellana podría afrontar el choque como una oportunidad de cerrar con un 2 de 2 en Euroliga, que a juzgar por sus últimas palabras, le será motivo de alegría e ilusión.