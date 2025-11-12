El Barça Basket se encuentra sumido en un impasse tras la destitución de Joan Peñarroya. Los culés dijeron adiós al técnico de Terrasa y, por el momento, se encuentran bajo la mano de Óscar Orellana, entrenador ayudante hasta la fecha. Sin embargo, el nombre de Xavi Pascual está presente en todas las quinielas y supondría toda una revolución.

Xavi Pascual podría traer un cambio de filosofía en el Barça Basket

Joan Peñarroya es un entrenador que siempre ha destacado por dar manga ancha a sus estrellas. Su gran equipo de autor, San Pablo Burgos, con McFadden, Benite, Fitipaldo… era un ejemplo de ello. Xavi Pascual, si bien es una generalidad, tiende mucho más a implementar una filosofía más intervencionista desde lo táctico. El laureado ex entrenador del Barça Basket ha marcado una época en Europa con una idea mucho más dogmática.

El modelo de juego del, hasta ahora, entrenador del Barça Basket está muy influido por las nuevas tendencias tácticas. El de Terrasa priorizaba mucho las situaciones de 1×1. A campo abierto los blaugranas trataban de hacer daño y en media pista jugaban mucho con las fintas de bloqueo para generar confusión y poder romper. Por su lado, Xavi Pascual acostumbra a ser un míster de otra escuela. Los sistemas de bloqueos indirectos son una de sus grandes armas.

¿Cómo podría cambiar el FC Barcelona con Pascual?

Hay varias situaciones que, si bien son utilizadas por numerosos entrenadores, son bastante icónicas de Xavi Pascual. Uno de sus sistemas predilectos es el llamado “flex”. Esta jugada tiene un componente cíclico y se fundamenta en salidas para tirar y para jugar interior. Quizás el roster del Barça Basket no sea el mejor para ello. Por un lado, su gran anotador exterior, Kevin Punter, está más cómodo tirando sobre bote, además de sufrir cogiendo indirectos. Por otro, por dentro, el cuadro tiene muy pocos argumentos al poste bajo.

A nivel defensivo el equipo también cambiaría en sobre manera. El actual Barça Basket presenta problemas importantes en estas lindes. A nivel táctico no es un equipo con unas normas defensivas elaboradas. Mucho cambio en bloqueos, pocas variantes zonales, poco scouting sobre estrellas rivales… Sin embargo, Xavi Pascual es un técnico que implementa una cantidad de tipologías en defensa importante. A priori, esto puede sonar en positivo, pero ya se ha visto que en según qué vestuarios, estas circunstancias se digieren de forma diferente.