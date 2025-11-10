Al final la gota colmó el vaso. El Barça Basket ha dicho basta y Joan Peñarroya no seguirá al mando del equipo azulgrana. Con nombres para substituirle encima de la mesa, el que suena con más fuerza es Xavi Pascual. El calendario que aprieta, hay algunos jugadores que consideran la situación como una oportunidad para reivindicarse.

Parra y Brizuela, listos para aprovechar la nueva oportunidad en el nuevo Barça Basket

La salida de Joan Peñarroya del FC Barcelona abre un escenario inesperado para Joel Parra y Darío Brizuela, quienes hasta ahora tenían un rol limitado en el equipo. Con minutos reducidos bajo el anterior técnico, ambos jugadores podrían ver cómo su protagonismo aumenta en la rotación del nuevo entrenador.

Este cambio no solo les permite sumar más tiempo en cancha, sino también demostrar su capacidad para influir en momentos clave de los partidos. Parra, con su físico y defensa versátil, y Brizuela, con su puntería desde el perímetro, tienen la posibilidad de consolidarse como piezas importantes en la Liga ACB y la Euroliga. Parra promedia esta temporada 20,9 minutos por partido, con 6,1 puntos y 3,8 rebotes. Brizuela juega 18,7 minutos, aportando 7,4 puntos y 2,1 asistencias por encuentro.

El último tren para Willy Hernangómez

Mientras tanto, Willy Hernangómez enfrenta una situación diferente. El pívot español, que ha jugado pocos minutos bajo Peñarroya, pero tambien con Grimau, podría tener en la transición de entrenador su última oportunidad para asumir un rol más destacado en el juego interior del Barça.

¡Vaya redebut de WILLY HERNANGÓMEZ en Euroliga! 🦍pic.twitter.com/d8mscm6YRx — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 5, 2023

Con su capacidad reboteadora y experiencia en la élite, Hernangómez tiene la oportunidad de convertirse en un referente dentro de la pintura. Cada minuto que sume ahora puede ser clave para demostrar que merece más protagonismo, transformando su situación de rol secundario en una verdadera oportunidad para brillar esta temporada. Hernangómez promedia esta temporada 16,1 minutos por partido en la Liga ACB, sumando 7,2 puntos y 5,6 rebotes por encuentro.