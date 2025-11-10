Joan Peñarroya dejó de ser entrenador del Barça Basket tras la decisión del club de prescindir de sus servicios, motivada por la derrota en Fontajau ante el Bàsquet Girona, que se suma al tropiezo frente al Real Madrid y a un inicio de temporada marcado por la irregularidad. Peñarroya cierra su etapa con un 55,8% de victorias en la ACB y pasa a formar parte de la lista de técnicos que no completaron la temporada al frente del banquillo azulgrana, junto a nombres como Manel Comas, Joan Montes, Dusko Ivanovic y Sito Alonso.

Xavi Pascual el gran deseado en el Barça Basket

Lo es ahora y ya lo fue el pasado verano, cuando Xavi Pascual decidió poner fin a su etapa en el Zenit de San Petersburgo y en la liga rusa. Meses después, el técnico catalán se ha convertido en el gran objetivo del Barça Basket, que en los últimos días ha iniciado conversaciones para que asuma el mando del equipo. Con Pascual al frente, el conjunto azulgrana conquistó la Euroliga de 2010, además de cuatro Ligas ACB y tres Copas del Rey.

Xavi Pascual desea volver a dirigir en la Euroliga y situarse al frente del Barça Basket, un club que conoce a la perfección. Sin embargo, persisten dos grandes interrogantes que impiden dar por inminente su nombramiento como nuevo técnico azulgrana. Por un lado, deberá aceptar las condiciones económicas que le proponga la entidad, y por otro, adaptarse al actual roster, con escaso margen de maniobra para realizar cambios en los próximos meses.

Óscar Orellana interino

Tras la debacle en Girona, los acontecimientos se sucedieron con rapidez y la tarde resultó agitada en el Palau Blaugrana. Las declaraciones de Nico Laprovittola ya anticipaban cambios, y finalmente Joan Peñarroya pone punto final a su etapa como técnico azulgrana, apenas un año y tres meses después de llegar en el verano de 2024 para sustituir a Roger Grimau.

𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧̃𝐚𝐫𝐫𝐨𝐲𝐚 𝐝𝐞𝐢𝐱𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 𝐝𝐞 𝐛𝐚̀𝐬𝐪𝐮𝐞𝐭.



El relevo lo toma Óscar Orellana, asistente de larga trayectoria en el club y ayudante de entrenadores como Peñarroya, Grimau, Jasikevicius y Xavi Pascual, quien asume el cargo de manera interina tras veinte años en la entidad. De forma provisional, será el encargado de dirigir al Barça Basket en su próximo compromiso frente al FC Bayern, con posibilidades de mantenerse en el banquillo también para el duelo del viernes ante la Virtus Bolonia en el Palau.

La posible continuidad de Óscar Orellana como técnico interino estará supeditada al resultado de las conversaciones entre la dirección deportiva azulgrana y Xavi Pascual. Si las negociaciones no fructifican, el club podría optar por mantener a Orellana al frente del equipo hasta final de temporada. A partir de entonces, la intención sería apostar por Pascual como entrenador principal, concediéndole plenos poderes en la planificación de la plantilla, coincidiendo con la finalización de varios contratos importantes, entre ellos el de Willy Hernangómez.

Svetislav Pesic aparece como opción

El veterano técnico serbio podría convertirse en una figura similar a la de Dusko Ivanovic en el Baskonia. Svetislav Pesic, que ya dirigió al Barça en dos etapas anteriores y mantiene un fuerte vínculo con la entidad, suena como opción para asumir el mando del equipo hasta final de temporada. La idea del club sería contar con él como solución temporal y apostar por un nuevo proyecto a partir del curso 2026-27. Cabe recordar que Pesic fue el entrenador que guio al Barça Basket a la conquista de su primera Euroliga en la temporada 2002-03.

Carles Duran o Andrea Trinchieri sin equipo

Técnicos de prestigio como Carles Duran, Andrea Trinchieri o Ioannis Sfairopoulos se encuentran actualmente sin equipo en el panorama del baloncesto europeo. Aunque el Barça Basket no ha entablado conversaciones con ninguno de ellos, la posibilidad de que Xavi Pascual finalmente no asuma el mando del primer equipo podría abrir la puerta a un acercamiento con alguno de estos entrenadores.