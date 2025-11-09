La derrota del Barça Basket ante el Real Madrid tendrá consecuencias, especialmente tras la cumbre entre Joan Laporta, Josep Cubells y Jordi Trias. La reunión, sin Juan Carlos Navarro ni Mario Fernández —señalados por el irregular inicio de temporada—, podría provocar la primera salida del roster azulgrana. Todo ello mientras se esperan nuevos acontecimientos en los próximos días, en un Palau Blaugrana que exige soluciones tras dos años sin títulos.

Uno de los fichajes del verano en la rampa de salida del Barça Basket

Los resultados no acompañan, el juego dista de lo esperado y algunos fichajes aún no rinden. Joan Peñarroya confía en un grupo de jugadores que empiezan a acumular muchos minutos, como Will Clyburn y Tornike Shengelia, pero este contexto abre la puerta a movimientos inesperados y complica la situación del entrenador del Barça Basket.

La primera gran decisión del Barça Basket será la salida de Miles Norris, el ala-pívot estadounidense que llegó este verano y que apenas ha disputado 55 minutos en siete partidos de Euroliga, sin haber debutado aún en ACB a mediados de noviembre por ocupar plaza de extracomunitario. La cumbre tras la derrota ante el Real Madrid ha precipitado esta medida, que podría abrir la puerta a un posible fichaje en sustitución.

El Barça Basket sondea la opción del fichaje de un pívot

La posible salida de Miles Norris no llevará al Barça Basket a buscar un cuatro, sino que la prioridad será fichar un cinco que aporte minutos de calidad en la rotación, reemplazando a Jan Vesely ante la escasa confianza en Willy Hernangómez y Youssoupha Fall. El pívot deberá contar con pasaporte comunitario o Cotonou —como David McCormack en Baskonia— y ajustarse a las restricciones económicas de la sección.

Se esperan cambios en el Barça Basket, y el puesto de Joan Peñarroya no está completamente asegurado. Sin embargo, la situación económica del club y las posibles elecciones futuras limitan un escenario de múltiples modificaciones. Mientras tanto, el equipo afronta un duelo de ACB contra Bàsquet Girona en Fontajau y una doble jornada de Euroliga la próxima semana ante FC Bayern y Virtus Bolonia.