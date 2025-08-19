El juego interior del Barça Basket fue uno de los grandes caballos de batalla del equipo y el mercado de fichajes era una oportunidad darle una vuelta. El bajo rendimiento de Willy Hernangómez durante gran parte del curso, las constantes lesiones de Jan Vesely y el inesperado protagonismo que tuvo que asumir Youssoupha Fall, fueron dolor de cabeza del aficionado blaugrana.

El Barça Basket se mueve por partida doble en el mercado de fichajes

Una de las noticias del día era el interés del equipo en el ala-pívot Miles Norris. Sin embargo, el Barça Basket ha acabado por cerrar antes otra incorporación en el mercado de fichajes. En mitad de los rumores sobre el refuerzo del jugador de la G-League, Youssoupha Fall y toda la polémica que trae consigo ha opacado la buena nueva en el FC Barcelona. El club ha anunciado en sus redes oficiales que el jugador se reincorpora a la dinámica.

El missatge de Fall per a l'afició blaugrana pic.twitter.com/iHJgIS5hEk — Barça Basket (@FCBbasket) August 19, 2025

Youssoupha Fall finalizó contrato en junio. Si bien durante los meses de mayo y junio la idea de renovación no era para nada controvertida entre los seguidores culés, su actual contratación sí lo es. El interior acabó rindiendo bien dentro de su rol. Sin embargo, su no ampliación de contrato y posterior vinculación, meses después, ha dejado la sensación entre los fans afines al Barça Basket de improvisación o no consecución de los objetivos en el mercado. Los recortes son constante tema de conversación y parece que este movimiento podría tener que ver con ello.

Youssoupha Fall, el resultado de una política para la sección

El regreso de Youssoupha Fall al Barça Basket era uno de los secretos a voces en el mercado de fichajes, pero no por ello su oficialidad ha dejado menos revuelo. La política del FC Barcelona parece clara y no es otra que generar fairplay para el equipo de fútbol masculino, al menos hasta la finalización de inscripciones, a costa de recortes en las secciones.

🔵🔴 MILES NORRIS, en la agenda del Barça (vía @oscarherreros).



El ala-pivot ha pasado casi toda su carrera en EEUU.



Paso breve por Turquía en la 23-24.



En la 24-25 jugó para los Celtics y su afiliado.



ℹ️ 14.5 puntos, 6.3 rebotes y 1.8 asistencias en G-League.#LigaEndesa pic.twitter.com/MbuPkuF2oO — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) August 18, 2025

El fútbol femenino, a pesar de no experimentar recortes de partida, se encuentra con el plantel en cuadro, mientras que el Barça Basket, a falta de la oficialidad de Miles Norris, parece que cierra un roster ciertamente corto. El propio Juan Carlos Navarro lo explicaba así: “Jabari Parker y otros potenciales movimientos condicionaban la confección del equipo y, en particular, del juego interior. A medida que han ido avanzando las semanas, hemos podido sumar a Fall“