Si el mercado de la Euroliga se mueve, el de la ACB, con el parón por las Ventanas FIBA, tampoco se queda atrás. Varios clubes están aprovechando estas semanas para reforzar sus plantillas de cara al segundo tramo de la temporada, y Casademont Zaragoza ha sido uno de ellos, con un fichaje que puede aportar un salto de calidad en el perímetro y que además ha sido internacional con Estados Unidos.

Movimientos para Casademont Zaragoza: salida y fichaje de Justin Wright-Foreman

Después del anuncio de Joan Plaza como nuevo entrenador, Casademont Zaragoza sigue activo en el mercado y ha confirmado dos cambios rápidos en su plantilla. En primer lugar, el club ha rescindido el contrato de Josh Richardson tras poco más de un mes en el equipo y ha anunciado su salida después de disputar pocos partidos. El jugador llegó inicialmente con un periodo de prueba debido a su inactividad por lesión, pero finalmente las partes han acordado poner fin a su etapa en el conjunto maño.

Para reforzar el equipo, Casademont Zaragoza ha decidido acudir al mercado y ha fichado a Justin Wright-Foreman hasta final de temporada. El base estadounidense destacó en la Universidad de Hofstra como gran anotador y luego acumuló experiencia internacional en varias ligas, incluyendo su última etapa en Grecia, donde mantuvo buenos promedios: 17,5 puntos, 3,8 rebotes y 3,4 asistencias por partido.

¿Quién es Justin Wright-Foreman, nuevo base de Casademont Zaragoza?

Justin Wright-Foreman es un base norteamericano de 28 años que se dio a conocer en la Universidad de Hofstra. Allí pasó de tener un papel secundario a convertirse en una referencia ofensiva, firmando cifras espectaculares como 27 puntos por partido en su último curso. En la temporada 2018/19 fue uno de los máximos anotadores de toda la NCAA. Aunque no fue elegido en el Draft, consiguió abrirse camino en la G-League y llegó a disputar algunos encuentros en la NBA con los Utah Jazz.

Tras su etapa en Estados Unidos, decidió construir una trayectoria internacional que lo llevó por varias ligas de Europa, Asia y Oriente Medio, destacando siempre por su facilidad para generar puntos. Su rendimiento no pasó desapercibido y fue convocado por la selección de Estados Unidos para disputar partidos de clasificación tanto para el Mundial como para la Americup, lo que demuestra el nivel competitivo que ha mantenido.

Números de Justin Wright-Foreman en su último año