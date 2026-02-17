El Casademont Zaragoza optó por destituir a Jesús Ramírez tras un balance de solo seis victorias en la Liga Endesa y la temprana eliminación en la FIBA Europe Cup. Con este escenario, el club aragonés activó la búsqueda de un nuevo técnico que asuma el mando en el tramo decisivo del curso ACB, con el objetivo prioritario de asegurar la permanencia una temporada más en la élite del baloncesto español.

Zaragoza ya tiene al elegido para su banquillo

Durante estos días de parón por la disputa de la Copa Endesa, el equipo queda en manos de Gonzalo de Vitoria y Rodrigo San Miguel, hasta el pasado domingo asistentes de Jesús Ramírez. En las oficinas del Casademont Zaragoza se abrió entonces el debate: mantener el tándem interino hasta final de temporada o apostar por la llegada de un técnico con recorrido y experiencia en la Liga Endesa para afrontar con mayores garantías el tramo decisivo del curso.

Joan Plaza és l'entrenador que vol Casademont Zaragoza per revertir la mala dinàmica de resultats #LigaEndesa pic.twitter.com/PcY3mJkLdj — Óscar Herreros (@oscarherreros) February 16, 2026

La segunda vía es la que ha cobrado más fuerza en las últimas horas. Según ha informado Óscar Herreros en su perfil de X, el elegido para tomar las riendas sería Joan Plaza, con la misión de revertir la delicada situación de juego y resultados que atraviesa el equipo, agravada por una racha de seis derrotas consecutivas en ACB.

Su posible llegada supondría un salto de experiencia y conocimiento de la competición. No en vano, Plaza conquistó el título de la Liga ACB en la temporada 2006/07 al frente del Real Madrid Baloncesto, un aval que refuerza su candidatura para liderar el nuevo rumbo del Casademont Zaragoza.

Entre la rumorología de candidatos también apareció el nombre de Fotis Katsikaris, aunque su propio agente se encargó de descartar esa posibilidad y enfriar cualquier opción de llegada. Así, el consenso se inclina claramente hacia Joan Plaza, cuya incorporación podría hacerse oficial en las próximas horas. La intención sería que asumiera el cargo de manera inmediata y dispusiera de margen suficiente para preparar el compromiso del 7 de marzo frente al MoraBanc Andorra.

Destituido de Andorra el pasado 26 de enero

Joan Plaza inició el curso al frente de MoraBanc Andorra, pero el pasado 22 de enero fue destituido de la entidad del Principat por los malos resultados en Liga Endesa. Plaza llegó a la entidad tricolor en sustitución de Natxo Lezcano y es uno de los entrenadores que mejor conoce la Liga Endesa por su paso previo en banquillos como Real Madrid, Sevilla, Unicaja o Betis.