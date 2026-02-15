El Casademont Zaragoza ha decidido dar un giro a su rumbo deportivo tras una dinámica muy negativa de resultados en las últimas semanas. La mala racha en ACB, unida a la eliminación europea y a la falta de reacción del equipo, ha llevado al club a tomar una decisión en el banquillo con el objetivo de intentar cambiar la tendencia en lo que resta de temporada.

Casademont Zaragoza acaba despidiendo a Jesús Ramírez.

Jesús Ramírez ha sido destituido como entrenador del Casademont Zaragoza tras una mala racha de resultados marcada por seis derrotas consecutivas en la Liga Endesa y la eliminación temprana en la FIBA Europe Cup. El equipo, que desde hace semanas daba síntomas de debilidad, volvió a tropezar este fin de semana ante el Joventut de Badalona por 67-79.

La decisión del club se tomó inmediatamente después de caer contra el conjunto verdinegro y por la situación general del equipo, que ocupa la decimoquinta posición con un balance negativo de 6-14. El club ha lamentado en su comunicado oficial que el proyecto con Jesús Ramírez no ha funcionado y que la dirección deportiva ya busca un nuevo técnico.

Un proyecto que no funcionó en Casademont Zaragoza

El pasado de Jesús Ramírez como entrenador era prometedor, ya que venía de realizar un gran trabajo en el baloncesto alemán, especialmente con el Basketball Löwen Braunschweig, donde logró buenos resultados y fue nombrado mejor entrenador de la Bundesliga alemana. Esto generó ilusión en su llegada al banquillo del Casademont Zaragoza. Por ello, resulta una lástima que su propuesta no haya terminado de funcionar en su primera experiencia como técnico principal en la Liga Endesa.

Tal y como apuntan varios medios locales, con el parón por la Copa del Rey, el club dispone de aproximadamente dos semanas sin competición oficial, un tiempo que la dirección deportiva aprovechará para trabajar con tranquilidad en la elección del próximo entrenador, con el objetivo de encontrar la mejor opción para reconducir la situación deportiva y evitar el descenso a Primera FEB.

