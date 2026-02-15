El mercado de Primera FEB, al igual que en la ACB y la Euroliga, también ha tenido movimientos interesantes a lo largo de la semana y varios equipos se han reforzado de cara a este segundo tramo de la temporada. Un canterano de Baskonia, con una amplia trayectoria internacional con su país, ha decidido regresar a España para intentar ascender a la élite.

Devon Van Oostrum, fichaje clave para el Grupo Alega Cantabria

El Grupo Alega Cantabria ha hecho oficial el fichaje de Devon Van Oostrum, que ya está en la dinámica del equipo y bajo las órdenes de Lolo Encinas tras completar su inscripción. Internacional con Gran Bretaña, el base británico, canterano del Baskonia, cuenta con experiencia en torneos FIBA, donde en categorías de formación llegó a firmar 26,8 puntos, 6,3 rebotes y 4,9 asistencias en el Euro U20B, además de participar con la selección absoluta en competiciones oficiales como el último EuroBasket.

En su última temporada (2023-24) con KB Trepca promedió 6,5 puntos, 2 rebotes y 2,2 asistencias en 16,7 minutos, manteniendo su perfil de base organizador. Su fichaje refuerza la dirección de juego y el perímetro del conjunto cántabro, con el objetivo de alejarse definitivamente del descenso y aspirar a entrar en los playoffs de ascenso a la ACB.

Sander Hollanders, nuevo jugador del HLA Alicante

El HLA Alicante ha cerrado la incorporación de Sander Hollanders para reforzar el perímetro en el tramo decisivo de la temporada. El escolta neerlandés llega tras su reciente etapa en la Liga Endesa, donde disputó 7 partidos con el Bàsquet Girona, promediando 1,9 puntos, 1,1 rebotes y cerca de 6 minutos por encuentro.

Tal y como ha señalado el club en su comunicado oficial, Sander Hollanders destaca por su tiro exterior, intensidad defensiva y capacidad para abrir el campo. Formado en Países Bajos y con presencia en competiciones europeas y en la BNXT League, su incorporación añade profundidad a la rotación exterior y más opciones ofensivas para el equipo alicantino, que buscará el ascenso a final de curso.

Agustí Sans anuncia su retirada profesional

El base catalán Agustí Sans ha anunciado su retirada del baloncesto profesional tras confirmar que su lesión no evolucionará favorablemente, poniendo así fin a su etapa en las pistas. El jugador, formado en Menorca y debutante en la ACB a los 18 años, cierra una trayectoria marcada por su paso por clubes como Prat, Hiopos Lleida, Huesca, Oviedo, Torrelavega y Valladolid.