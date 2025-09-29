El Bàsquet Girona cerró su pretemporada con una victoria sólida ante el Napoli (118-96) y, aprovechando el final de los preparativos, el conjunto catalán ha realizado un fichaje exprés para reforzar su plantilla de cara al inicio de curso. El equipo de Moncho Fernández ha mostrado una gran cohesión ofensiva durante la pretemporada, y la incorporación de este nuevo jugador apunta a aportar frescura y recursos adicionales en el juego exterior.

Sander Hollanders nuevo jugador de Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona ha reforzado su plantilla con la incorporación de Sander Hollanders, un exterior neerlandés de 24 años que llega con un contrato inicial de dos meses, con opción de prolongar su vinculación hasta el final de la temporada. La llegada de Hollanders completa la línea exterior justo antes del debut del equipo en la Liga Endesa contra San Pablo Burgos.

El escolta llega procedente del Spirou Basket de Bélgica, donde destacó tanto en la BNXT League como en la FIBA Europe Cup, promediando más de 9 puntos por partido. Su experiencia internacional con la selección neerlandesa y su capacidad para aportar tiro exterior encajan con el estilo de juego del equipo dirigido por Moncho Fernández, que ahora cuenta con un recurso extra para afrontar el inicio de curso con garantías.

La opinión de Bàsquet Girona con Sander Hollanders

El director deportivo del Bàsquet Girona, Fernando San Emeterio, ha valorado el fichaje de Sander Hollanders como una noticia positiva y necesaria para que el equipo pueda rendir desde ya en ACB: “La incorporación de Sander Hollanders supone un refuerzo clave para nosotros en un momento tan importante, justo antes de nuestro debut en la Liga Endesa”.

Respecto a lo que puede aportar al juego del conjunto catalán, San Emeterio ha destacado las estadísticas del nuevo jugador: “Su intensidad en defensa, el esfuerzo constante y su capacidad para generar puntos desde el perímetro encajan perfectamente con la filosofía de juego que queremos imprimir en el equipo”.

Plantilla Bàsquet Girona 2025-26

Bases: Derek Needham, Guillem Ferrando, José Ignacio Vildoza, Otis Livingston II

Escoltas: Mark Hughes, Maxi Fjellerup, Pep Busquets, Sander Hollanders

Aleros: Mindaugas Susinskas, Sergi Martínez

Ala-Pívot: Nikola Maric

Pívots: Alexandre Chassange, Juan Fernández, Martinas Geben

Entrenador: Moncho Fernández