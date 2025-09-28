La Primera FEB cuenta los días para dar el pistoletazo de salida, y los clubes trabajan contrarreloj para cerrar sus plantillas antes del inicio de la temporada. Con un calendario que se extenderá desde el viernes 26 de septiembre hasta el viernes 28 de mayo con la fase regular, los equipos pelearán hasta el final por lograr los objetivos, con proyectos que quieren estar el curso siguiente en ACB.

Tony Naspler vuelve al CB Zamora

El CB Zamora refuerza su plantilla con el regreso de Tony Naspler, base catalán que vuelve al club tras desvincularse del BAXI Manresa de ACB. Completamente recuperado de sus recientes molestias físicas, Naspler se incorpora bajo las órdenes de Saúlo Hernández y estará disponible para la primera jornada de la Liga Regular, un regreso muy esperado tanto por la afición como por el cuerpo técnico.

La llegada de Tony Naspler coincide con el inicio de la Primera FEB 2025/26, con el debut del Zamora previsto para el sábado 27 de septiembre en la pista del Grupo Alega Cantabria. De mantenerse en ritmo competitivo, podría debutar inmediatamente, y aportar su experiencia y versatilidad dentro del equipo.

Oviedo hace oficial el fichaje de London Johnson

El Alimerka Oviedo ha anunciado la incorporación del escolta London Johnson a su plantilla. Con doble nacionalidad estadounidense y jamaicana, Johnson ha competido con las selecciones juveniles de Jamaica y llega al Principado de Asturias tras una carrera destacada en la G-League y la liga de República Dominicana, donde ha promediado 11 puntos y un 40% en triples en sus últimos cinco partidos.

Formado en el instituto de Norcross y con experiencia en el programa de desarrollo de la NBA, Johnson reforzará el perímetro del equipo bajo las órdenes de Javi Rodríguez. El club confía en su rápida adaptación y espera que su llegada aporte dinamismo y experiencia al inicio de la temporada en Primera FEB.

Cantabria se refuerza con Beltrán de la Llama

El Grupo Alega Cantabria ha fichado a Beltrán de la Llama, una joven promesa de 18 años, que se unirá al CDE Pas Piélagos en calidad de cedido para la temporada 2025/26. El jugador combinará la dinámica del primer equipo con minutos en Tercera FEB, una fórmula que permitirá continuar su desarrollo en un entorno competitivo y exigente, a la vez que refuerza la apuesta del club por el talento nacional con proyección.