La Euroliga 2025-2026 alza el telón y vuelve a reunir a los mejores equipos del continente en la máxima competición del baloncesto europeo. Con plantillas reforzadas, nuevas estrellas y la ambición de suceder a Fenerbahce, la temporada promete grandes momentos. El camino hacia la Final Four arranca con la expectativa de un curso cargado de intensidad, espectáculo y ver el papel que darán los rookies de la competición.

Los mejores fichajes que debutan en Euroliga de baloncesto

Varios jugadores procedentes de la NBA llegan a Europa con la misión de convertirse en piezas clave de sus nuevos equipos. El verano de 2025 ha estado marcado por un significativo éxodo desde Estados Unidos hacia la Euroliga, y muchos de ellos debutarán en la máxima competición continental, algunos incluso asumiendo el rol de estrella principal. Este es el caso de Devonte’ Graham, quien tras disputar 342 partidos en la NBA con Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs, vivirá su primera experiencia en la Euroliga como flamante fichaje de Estrella Roja.

El tándem formado por Chuma Okeke y Trey Lyles se perfila como pieza clave en el sistema de Sergio Scariolo en el Real Madrid 2025-26. Entre ambos acumulan 865 partidos en la NBA (Lyles 662 y Okeke 203) y ahora llegan al conjunto blanco para debutar en la Euroliga, con la ambición de llevar al equipo a estar entre los cuatro que disputen la Final Four de mayo que se disputará en Atenas.

Talen Horton-Tucker es uno de los últimos en aterrizar en la Euroliga, pero tras disputar 305 partidos en la NBA y proclamarse campeón en 2020 con Los Angeles Lakers, se ha convertido en uno de los fichajes más destacados del verano europeo. La salida de Hayes-Davis hacia los Suns había sacudido el proyecto de los actuales campeones dirigidos por Jasikevicius, pero el equipo ha vuelto a dinamizar el mercado de fichajes incorporando a Horton-Tucker y, además, a un prometedor rookie como Brandon Boston Jr.

Miikka Muurinen será uno de los focos de Euroliga

La gran sensación del reciente Eurobasket ya tiene nuevo destino tras decidir dejar el High School en Estados Unidos. Muurinen se incorpora a Partizan Belgrado y, a pesar de sus apenas 18 años, será una pieza importante en el engranaje del equipo dirigido por Obradovic. El alero finlandés de 2,11 metros buscará destacar en su debut en la Euroliga y decidirá si la próxima temporada se traslada a la NCAA o espera su oportunidad en el Draft NBA 2027 como jugador de Partizan.

Saliou Niang en busca del Euroleague Rising Star y suceder a Nadir Hifi

El internacional italiano apunta a convertirse en una de las revelaciones de la nueva Euroliga tras su llegada a la Virtus Bolonia, después de firmar una temporada destacada con el Trentino. Con el paso de los meses, Saliou Niang podría consolidarse como pieza clave en el equipo de Dusko Ivanovic, donde compartirá protagonismo con talentos como Jean Montero, Momo Faye, Sergio de Larrea, Mitar Bosnjakovic o Rafa Villar. Todos ellos pelearán por un reconocimiento que en su momento recayó en figuras de la talla de Luka Doncic o Nikola Mirotic.