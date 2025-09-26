La Euroliga 2025-26 se perfila como la edición más larga de su historia, con un calendario ampliado que exige más de los equipos y de los jugadores que nunca. Esta expansión no solo eleva la intensidad de la competición, sino que también se refleja en el mercado de contratos: los clubes muestran ambición y no escatiman a la hora de firmar a sus principales figuras, con salarios que alcanzan cifras récord dentro del baloncesto europeo, dejando claro que competir en la Euroliga exige inversión y planificación financiera.

El jugador que mejor contrato tiene en la Euroliga 2025-26

La Euroliga ha vivido este verano la entrada de potencias económicas como Dubai BC y Hapoel Tel Aviv, que buscan consolidarse en la élite europea a través de proyectos ambiciosos con presupuestos altamente elevados. Este incremento de recursos ha disparado los salarios de los jugadores, situando a Vasilije Micic como el mejor pagado de toda la competición.

El ex de la NBA ha firmado por el Hapoel Tel Aviv con un rol de estrella y con un contrato neto de 5,6 millones de dólares por temporada/5,1 millones de euros. La ambición del cuadro israelí se ha trasladado a liderar la lista de salarios de toda la Euroliga, superando a otros jugadores estandarte como Mike James, Vezenkov -que era el mejor pagado el curso pasado- o Evan Fournier.

Los mejores contratos de la Euroliga 2025-26

Según datos recopilados por Eurohoops, dejando a Vasilje Micic en la cima en el ránking de mejor pagados en la Euroliga, el resto de jugadores mejor remunerados de la competición son los siguientes:

Kendrick Nunn – 5,3 millones de dólares/4,9 millones de euros (Panathinaikos): Renovación merecida que cerró cualquier opción de regresar a la NBA y confirmó su continuidad en Grecia.

Renovación merecida que cerró cualquier opción de regresar a la NBA y confirmó su continuidad en Grecia. Sasha Vezenkov – 4,1 millones de dólares/3,77 millones de euros (Olympiacos): Mantiene un salario cercano al que rechazó en la NBA para regresar a Europa.

Mantiene un salario cercano al que rechazó en la NBA para regresar a Europa. Shane Larkin – 3,75 millones de dólares/3,45 millones de euros (Anadolu Efes): Sigue muy cerca de la cima de los sueldos europeos tras varios años liderando al equipo.

Dzanan Musa – 3,5 millones de dólares/3,22 millones de euros (Dubai BC): Su salario casi se duplicó al mudarse a Dubái, además de beneficiarse de la exención fiscal local.

Su salario casi se duplicó al mudarse a Dubái, además de beneficiarse de la exención fiscal local. Evan Fournier – 3,2 millones de dólares/2,94 millones de euros (Olympiacos): Ha tenido un aumento en sus condiciones económicas este verano.

Ha tenido un aumento en sus condiciones económicas este verano. Mathias Lessort – 3,2 millones de dólares/2,94 millones de euros (Panathinaikos): Su renovación refleja la confianza del club a pesar de las lesiones sufridas la pasada temporada.

Su renovación refleja la confianza del club a pesar de las lesiones sufridas la pasada temporada. Kostas Sloukas – 3,1 millones de dólares/2,85 millones de euros (Panathinaikos): Su incremento salarial lo convierte en uno de los griegos mejor pagados de la historia, tras su traspaso desde Olympiacos.

Su incremento salarial lo convierte en uno de los griegos mejor pagados de la historia, tras su traspaso desde Olympiacos. Mike James – 3 millones de dólares/2,76 millones de euros (Mónaco): Mantiene uno de los contratos más elevados aunque con obligaciones fiscales en Estados Unidos.

El contrato más elevado de la ACB en la Euroliga

Entre los diez primeros salarios de la Euroliga figura Walter Tavares, pívot del Real Madrid que percibe 2,7 millones de dólares/2,4 millones de euros.. A pesar de las complicaciones fiscales en España, el jugador caboverdiano se mantiene como el único representante de los cuatro equipos ACB en la élite salarial de la competición.