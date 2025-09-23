Hapoel Tel Aviv se prepara para su debut en la Euroliga ante el Barça el 30 de septiembre en el Arena de Sofía. A pesar de la tensa situación bélica en la región, el club israelí exhibe su fortaleza económica tras conquistar la EuroCup la temporada pasada. Israel Hayom reveló los salarios de toda la plantilla, encabezados por la megaestrella Vasilije Micic.

Vasilije Micic y su impresionante contrato en Hapoel Tel Aviv

El base serbio, doble campeón de Euroliga con Anadolu Efes en el pasado, llegó a acumular 17,4 millones de dólares en su etapa NBA entre Charlotte Hornets, OKC, Phoenix Suns y Milwaukee Bucks. A pesar de ello, Micic decidió regresar a Europa para liderar el ambicioso proyecto de Hapoel Tel Aviv, dirigido desde el banquillo por Dimitris Itoudis.

Micic aterriza en Hapoel Tel Aviv tras convertirse en uno de los jugadores más codiciados de toda la Euroliga, aunque solo unos pocos equipos podían ofrecerle un contrato de semejante magnitud. El jugador balcánico se convierte en el jugador mejor pagado de la competición, con 6 millones de dólares, muy por encima del siguiente salario dentro del roster israelí.

Hapoel Tel Aviv, históricamente a la sombra de Maccabi en la ciudad, se aseguró un lugar en la Euroliga 2025-26 tras conquistar la EuroCup, lo que le permitió fichar a Vasilije Micic y atraer talento de equipos top de la competición. Entre sus refuerzos destacan Daniel Oturu y Elijah Bryant, jugadores con experiencia y calidad que serán los escuderos de la estrella serbia. Bryant se convierte en el segundo mejor pagado del equipo con 2,8 millones de dólares, mientras que Oturu percibirá 2,2 millones por temporada.

Nueve jugadores de Hapoel Tel Aviv por encima del millón de dólares

El Big 3 de Hapoel Tel Aviv, compuesto por Micic, Bryant y Oturu, lidera tanto el proyecto deportivo como la nómina más alta del equipo. Pero la ambiciosa plantilla que dirige Omer Yannay cuenta con hasta nueve jugadores con contratos superiores al millón de dólares, según informa el medio Israel Hayom.

Johnathan Motley, que continúa en el equipo tras la temporada pasada, eleva su contrato hasta 1,5 millones por temporada, seguido por Antonio Blakeney y Yam Madar. Chris Jones, nuevo fichaje procedente de Valencia Basket, firma por 1,1 millones por curso, colocándose como el octavo jugador mejor pagado de Hapoel Tel Aviv.

Contratos de Hapoel Tel Aviv 2025-26