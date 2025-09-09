Vasilije Micic ha sido uno de los nombres propios del verano. Tras un periodo glorioso en Euroliga puso rumbo a la NBA. Después de un tiempo militando en Estados Unidos sin excesivo brillo, decidió regresar a la Euroliga. Muchos equipos se interesaron en él, uno de los que más fuerte apostó, según él, fue el Real Madrid. Después todo aquel maremágnum, ha decidido hablar para X and O’s Chat Podcast sobre varias situaciones vividas.

Vasilije Micic: “Cuando escuché que había mencionado cosas personales sobre mi madre…”

El mercado de fichajes no llevó a Vasilije Micic al Real Madrid Baloncesto. La estrella serbia firmó por la nueva potencia económica Euroliga, Hapoel Tel Aviv. Después de un convulso verano en el que sus agentes han tenido que trabajar arduamente ha explicado que, desde febrero, ya no trabaja con Misko Raznatovic: “Rescindí mi contrato con Misko en febrero, siendo el jugador mejor pagado de la historia de su agencia”.

La puja de este verano entre los equipos Euroliga ya no estuvo gestionada por el prestigioso representante. El profesional del sector más afamado perdió a uno de sus grandes baluartes. El propio Vasilije Micic lo reconoce: “Él construyó un imperio y lo respeto”. Sin embargo, la relación que se construyó durante años “Tuve mi primera conversación con él a los 16 años”, saltó por los aires por motivos personales.

“El problema que logré superar en nuestro conflicto fue el dinero. Me di cuenta de que podía perdonarlo, aunque no fuera poco, pero cuando escuché que había mencionado cosas personales sobre mi madre, fue algo que no pude perdonar” Vasilije Micic.

¿Real Madrid? Vasilije Micic: “Hubo 4 equipos que compitieron intensamente…”

En su momento, la llegada de Vasilije Micic al Real Madrid Baloncesto fue uno de los temas de conversación. Por entonces, las informaciones de la oferta levantaron suspicacias entre los aficionados, que no acababan de creerse su llegada. No obstante, la estrella del Hapoel ha desvelado quiénes fueron los más interesados: “Hubo 4 equipos que compitieron intensamente: Real Madrid, Fenerbahçe, Olympiacos y Haporel Tel Aviv“.

💥🚨 Real Madrid has presented a lucrative two-year offer to former EuroLeague MVP Vasilije Micić, who is now seriously considering a return to Europe with the Spanish giants, according to Eurohoops sources pic.twitter.com/s411lySqEG — Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 15, 2025

El jugador afirma que hubo más, pero que esas 4 potencias económicas fueron los que pusieron más carne en el asador. Vasilije Micic también cita a Estrella Roja, con algo menos de fuerza en esa puja: “Incluso el Estrella Roja estuvo entre ellos en algún momento”. A pesar de que parece haber estado en la agenda de todos los grandes: Real Madrid, Fenerbahce, Olympiacos… Parece que el otro gigante griego estaba a otras cosas.

Panathinaikos, a pesar del ruido, parece que no fue una opción tan clara para Vasilije Micic: “No tuve ninguna conversación con el Panathinaikos. Tengo una relación excelente con Ataman, pero tenían una visión diferente”. En este sentido, la codiciada pieza del Real Madrid reconoce sus altas pretensiones: “Algunos equipos no pudieron cumplir con mis requisitos financieros“.