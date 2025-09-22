El mercado de fichajes previo a la temporada Euroliga 2025/26 ha sido uno de los más movidos de los últimos años. Por un lado, varias estrellas de la propia competición han decidido cambiar de aires. Por otro, se ha captado bastante talento procedente de la NBA, tanto jugadores jóvenes que no acabaron de dar el salto, como piezas ya contrastadas en la liga de EEUU.

El mercado de fichajes Euroliga trae talento a raudales a la competición

Si hay un nombre que ha marcado la agenda mediática de este mercado de fichajes en la Euroliga ha sido Vasilije Micic. El que un día fuera el MVP de la competición, regresa de la NBA para liderar el proyecto ‘novato’ de Hapoel. Procedente de la que para muchos es la mejor liga del mundo, también han aterrizado Richaun Holmes y Lonnie Walker. El primero apunta a estrella a juzgar por su extensa y brillante trayectoria en la mejor liga del mundo. El segundo regresa habiendo demostrado ya poder dominar el panorama europeo.

He's BACK! 👀😤



Vasilije Micic signs with @HapoelTLVBC in his highly anticipated return to the EuroLeague 📝



📄 Read more: https://t.co/pRrESg1zGN pic.twitter.com/q8lulY87nu — EuroLeague (@EuroLeague) July 16, 2025

Si bien las estrella procedentes de la NBA siempre acostumbran a captar muchas miradas, también hay grandes estrellas del panorama Euroliga que han cambiado de aires en el mercado de fichajes y prometen muchas alegrías a sus conjuntos. Por un lado, si la llegada de Richaun Holmes a Panathinaikos ya elevaba a los helenos a otro escalón, el fichaje de TJ Shorts, la revelación del pasado curso, los sitúa aún más arriba. Otro de los grandes movimientos del verano ha sido el de Carsen Edwards a Virtus. El máximo anotador de la pasada campaña cambia Alemania por Italia.

Carsen Edwards 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟓 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 with @FCBBasketball 🔝



🥇2024-25 All-EuroLeague First Team



Ready for what's coming @VirtusBo fans?🔜 pic.twitter.com/gSiBhcH0gL — EuroLeague (@EuroLeague) August 16, 2025

Otros movimientos a tener en cuenta

Pocos aficionados desconocerán el techo competitivo que puede ofrecer incorporaciones como Vasilije Micic, Lonnie Walker o Carsen Edwards. Sin embargo, hay varios jugadores recién llegados a la Euroliga en el mercado de fichajes, que bien podrían sorprender esta temporada. Un ejemplo de fichaje fuera del radar es Brandon Boston. El escolta incorporado por Fenerbahce no es tan conocido en el panorama europeo y, desde luego, que es una apuesta que aún está por ver como resulta. Sin embargo, las expectativas son realmente elevadas.

Otro jugador recién aterrizado en la Euroliga en este mercado de fichajes ha sido Quinn Ellis. Este jugador, a diferencia de otros de los mencionados, es una apuesta que no proviene ni de la NBA ni de la Euroleague. Después de brillar en Trento, tendrá su primera experiencia en la máxima competición europea. A pesar de no tener una vitola como la de otras incorporaciones, bien merece seguir de cerca su evolución en Olimpia Milano.

Otros movimientos interesantes del verano