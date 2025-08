Nuevo jugador procedente de la NBA a punto de aterrizar en la Euroliga 2025-26. Un objetivo reciente de varios clubes de la máxima categoría del baloncesto continental, pero con la diferencia de ver a este nuevo jugador con solo 23 años aventurándose en su primera incursión fuera de la NBA y dejar atrás un promedio interesante de 7.5 puntos.

Brandon Boston será nuevo jugador de Fenerbahce

Un componente más se une a la larga lista de jugadores NBA que deciden seguir su carrera en Euroliga. Brandon Boston Jr. es el siguiente y todo parece indicar que, pese al interés de varios equipos, firmará con Fenerbahce. Los actuales campeones se hacen con la elección 51 del Draft de la NBA de 2021, viendo como el egresado de Kentucky ha disputado 151 partidos entre Los Angeles Clippers y New Orleans Pelicans.

Boston firmará por Fenerbahce y dejará atrás cuatro temporadas en la NBA, a la espera de ser protagonista dentro del sistema de Jasikevicius. El joven jugador de Norcross podrá ser útil tanto en la posición de dos como de alero y sorprende que no haya encontrado una nueva oportunidad en Estados Unidos tras promediar 10.7 puntos en 42 partidos con Pelicans.

El jugador ya no podía ser elegible para firmar un contrato two way y buscaba un contrato estándar tras obtener unos beneficios totales de 4.9 millones de dólares. Los Pelicans podrían haber tenido interés en traer de vuelta a Boston, pero después de sumar a Jeremiah Fears e intercambiar por Jordan Poole y Saddiq Bey, ya no tienen lugares disponibles en la lista.

Fue un cinco estrellas antes de su llegada a NCAA

Llega a la ciudad de Estambul con el claro convencimiento de ser un pilar indispensable del engranaje de Sarunas Jasikevicius en un roster de Fenerbahce diferente al creado hace un año. Brandon Boston fue un recluta de cinco estrellas tras su periplo por Sierra Canyon y decidirse por Kentucky ante propuestas como Duke, Florida o Auburn. En NCAA estuvo la temporada freshman para promediar 11.5 puntos, 4.5 rebotes y 1.6 asistencias.

