Los fans de la Euroliga llevan días pendientes de la resolución de uno de los culebrones del verano. No es de extrañar la atención generada y es que se estaba decidiendo el futuro del máximo anotador de la historia de la competición. Los líos entre Mike James y AS Mónaco rompieron la relación entre ambos, pero contrato aún en vigor. Finalmente, ya hay decisión y el Real Madrid podría estar muy atento a la misma.

Mike James y AS Mónaco deciden su futuro

Una de las noticias del día es la que implica a uno de los mejores equipos de la Euroliga. El conjunto, clasificando por encima de históricos como Real Madrid, Barça u Olympiacos, y el máximo anotador de la historia del torneo europeo, tenían cuentas pendientes. Pasado un tiempo tras los incidentes, club y jugador se habían emplazado a una reunión. Eso sí, con su técnico aún inmerso en unas semifinales del Eurobasket. Finalmente, la estrella Euroleague no se moverá del principado.

Según ha informado el experto en traspasos Euroliga, Donatas Urbonas, Mike James seguirá vistiendo la camiseta de AS Mónaco, al menos, hasta que finalice su contrato en 2027. La información supone un shock, ya que los presagios no eran buenos. La enésima polémica con el jugador y las abruptas últimas conversaciones entre los implicados parecían apuntar justo en sentido opuesto. Esta circunstancia cambia totalmente el contexto del mercado de equipo y el Real Madrid podría salir beneficiado.

Cambio de panorama para el Real Madrid en el mercado de fichajes

Las últimas informaciones hablaban de un interés del Real Madrid en Jordan Loyd. El jugador nacionalizado polaco había brillado como pocos en el Eurobasket y se había vuelto pieza de deseo del club blanco. Sin embargo, la posibilidad de perder a Mike James hacía que pudiese salir caro, por la cláusula según fuentes. Además, que los derechos ACB los tuviera Valencia Basket también complicaba el asunto. No obstante, la decisión de la estrella del conjunto monegasco podría darle un giro a la situación.