El Eurobasket sigue avanzando y ya son pocas las selecciones que aún siguen vivas en el torneo. Varias de las favoritas ya han caído. Varios son los combinados nacionales que han dado la sorpresa, la Georgia de Shengelia, la Polonia de Jordan Loyd o la actuación de Israel liderada por Deni Avdija han sido algunas de las más destacadas.

Acuerdo entre Jordan Loyd y el Real Madrid ¿Qué pinta Mike James aquí?

Una de las noticias de las últimas horas es el acuerdo al que ha llegado el club blanco con Jordan Loyd. Según informó el diario Marca, el trato entre el jugador y el Real Madrid Baloncesto está totalmente cerrado. Sin embargo, la incorporación de la estrella de Polonia en el Eurobasket no solo no se ha cerrado, sino que parece especialmente complicada y Mike James podría tener que ver en ello.

🧐 El Madrid pretende efectivamente a Jordan Loyd, "el acuerdo con el jugador es total", según @Marcabasket. Pero la operación tiene un enorme PERO, y es que no solo hay que sacarle de Mónaco (rescisión) sino también comprar sus derechos ACB al Valencia. Mucha guita me parece… pic.twitter.com/WWjJxvcGsI — Víctor Colmenarejo (@karusito83) September 9, 2025

El acuerdo entre el Real Madrid y Jordan Loyd está cerrado, pero aún hay grandes escollos para que este traspaso se produzca. El primero es que el jugador aún tiene contrato con AS Mónaco. Actualmente, los monegascos se han emplazado con Mike James a una reunión para plantear su futuro. El superanotador ya tiene precedentes negativos en reuniones con los mandatarios de la entidad. Tanto en caso de que saliera, como las dudas que deja su inestabilidad, es poco probable que desde el club quieran desprenderse de un perfil con características similares y más recientemente revalorizado.

❗️La situación de Mike James en el AS Mónaco no es buena… y podría irse.



Mañana/pasado habrá una reunión entre ambas partes (jugador y sus agentes + club) que podría desembocar en su salida.



Si esto pasara, MJ vería con buenos ojos incorporarse a clubes como Barça o Fenerbahçe pic.twitter.com/K33irtxMdA — Noelia Gómez Mira (@noeliagomezm) September 9, 2025

Toda la polémica que rodea a Mike James hará que no sea fácil que el Real Madrid pueda incorporarlo sin pagar su cláusula íntegra liberatoria. A pesar de no haber información al respecto, los indicios parecen ser claros. No obstante, no es el único escollo económico. Además, como bien informó Víctor Colmenarejo, los derechos del escolta en España pertenecen al Valencia Basket, por lo que también tendrían que pasar por caja.

Jordan Loyd, el mejor naturalizado de Eurobasket

Varias son las selecciones que han empleado la figura del naturalizado para elevar su techo competitivo. Kamar Baldwin en Georgia también es un ejemplo de éxito del formato. En España, la figura elegida, Lorenzo Brown, no ha podido contar para Scariolo, pero en el pasado pudo ser la diferencia para llegar a tocar metal.

En este sentido, el pretendido jugador del Real Madrid Baloncesto, Jordan Loyd, después de un año aciago en AS Mónaco, ha podido sacudirse el polvo. Si muchos ya no le consideraban un escolta anotador para liderar un proyecto en la máxima élite, el Eurobasket ha sido la prueba del algodón. Varios partidos con más casi 30 puntos y un producción ofensiva increíble.

Máximos anotadores del Eurobasket