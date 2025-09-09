La pretemporada del Real Madrid Baloncesto acaba de arrancar con un plantel renovado. Varios de los jugadores que no acabaron de rendir, como Serge Ibaka o Xavier Rathan-Mayes, hace tiempo que no están en filas. En la nueva disciplina ya hay relevos como Gabriele Procida, David Kramer o Chuma Okeke. Sin embargo, los blancos podrían acabar arrepintiéndose de un adiós.

¿Pocas oportunidades? Exhibición del ex del Real Madrid

Casi al mismo tiempo que el Real Madrid Baloncesto acababa de apuntalar su plantilla con la incorporación de Lyles, uno de los jugadores menos queridos por la afición blanca daba un golpe sobre la mesa. Xavier Rathan-Mayes llegó el verano pasado y se ha marchado este prácticamente sin haber contado para Chus Mateo. Hace semanas que se enroló en la disciplina del Bayern Múnich y ya empieza a demostrar que no fue tan mala apuesta la de los bávaros.

Welcome to Munich! 👋 We are signing the Canadian guard Xavier Rathan-Mayes from Real Madrid: https://t.co/TW31vhl7KX#FCBB @xrm_22 @EuroLeague — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) July 29, 2025

Al igual que los blancos, el Bayern Múnich ha arrancado la pretemporada. El conjunto germano se estrenó en partido amistoso contra todo un histórico como es Dinamo Sassari. Los alemanes se impusieron por 86 a 89 en la prórroga y hubo un protagonista, el ex del Real Madrid Baloncesto, Xavier Rathan-Mayes. El exjugador madridista dejó una actuación realmente impresionante con 16 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes. Todo ello, siendo un recién llegado y con poco rodaje con sus nuevos compañeros.

Xavier Rathan-Mayes empieza a cumplir su promesa en redes

Uno de los momentos más polémicos del jugador del Bayern Munich fue el vivido allá por el mes de junio. Tras un tweet crítico con el canadiense de Sergio Martínez Urcelay, el por entonces jugador del Real Madrid Baloncesto lanzó una proclama en redes: “No tienes ni idea de quién soy como jugador; este año nadie me ha visto ni un 10%“. Parece que el porcentaje de visión del jugador que es Xavier Rathan-Mayes empieza a subir. La temporada dirá si se afianza o es un espejismo de pretemporada.