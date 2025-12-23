La clase del Draft NBA 2025 está dejando numerosos nombres llamados a marcar el presente y el futuro de la liga, con figuras como Cooper Flagg, Kon Knueppel o Cedric Coward al frente. Sin embargo, Hugo González empieza a firmar capítulos propios y destacados en Boston Celtics, un rendimiento que confirma al ex canterano del Real Madrid como uno de los grandes robos del último Draft.

Hugo González impacta en Boston Celtics

De menos a más. Así pueden resumirse los dos primeros meses de Hugo González en la NBA como jugador de los Boston Celtics de Joe Mazzulla. Unos Celtics que marchan terceros en la Conferencia Este con un balance de 18-11, en una temporada pensada inicialmente como de transición, marcada por la espera del regreso de Jayson Tatum y la opción de dar un golpe de mercado en la offseason de 2026.

Pero en Boston no existen las temporadas de reconstrucción. Los Celtics aspiran a la postemporada apoyados en el Big Three formado por Jaylen Brown, Derrick White y Payton Pritchard, con Hugo González consolidándose como una pieza clave de la segunda unidad de la franquicia de Massachusetts. Un rendimiento que ya lo sitúa entre los grandes robos del Draft, pese a haber sido seleccionado en el pick 28.

First double double for the rook



Hugo stock is UP 📈📈📈 pic.twitter.com/xZbDSnKxrc — Boston Celtics (@celtics) December 21, 2025

¿Por qué Hugo González es uno de los robos del Draft NBA?

Con apenas 19 años —cumplirá 20 el 5 de febrero de 2026— y menos de 25 partidos disputados en la NBA, Hugo González ya se ha convertido en una pieza importante del engranaje de los Boston Celtics y en uno de los jugadores más queridos por el público del TD Garden. Pese a promediar 13,3 minutos por encuentro, el ex canterano del Real Madrid ha jugado 29, 28 y 37 minutos en sus tres últimas apariciones, saldadas todas ellas con victoria.

Además, Hugo González firmó su primer doble-doble en la NBA frente a los Toronto Raptors, con 10 puntos y 10 rebotes, y promedia en este inicio de temporada 4,2 puntos, 2,8 rebotes y 0,8 robos por partido. Su impacto fue especialmente decisivo en la victoria con remontada ante los Indiana Pacers, encuentro en el que aportó 6 puntos y 11 rebotes. El internacional español fue uno de los mejores de Boston y el gran motor del triunfo, liderando la reacción del equipo como el jugador más utilizado por Mazzulla, con 37 minutos, ante un TD Garden rendido a su actuación y que lo despidió con una gran ovación de sus 19.156 espectadores.

La OVACIÓN del TD Garden a HUGO GONZÁLEZ 💚☘️



El reconocimiento al trabajo duro.

El premio a una semana fantástica.



📌Votaciones abiertas para el All-Star: https://t.co/H1awh5G1qq https://t.co/iiXurRgdN3 pic.twitter.com/8dfJnnnC3W — NBASpain (@NBAspain) December 23, 2025

El impacto defensivo de Hugo González ya es indispensable tanto en el presente como en el futuro de los Boston Celtics, especialmente por su notable capacidad para el rebote. El jugador español se convirtió, además, en el único jugador de 19 años en la historia de la franquicia en firmar un partido con más de diez rebotes y dos tapones, un registro que hasta ahora solo había alcanzado Jayson Tatum, una de las grandes leyendas del equipo.

“Esta noche, Hugo fue clave para nosotros. De algún modo, cambió el rumbo del partido con su energía y su entrega”, valoró Derrick White, uno de los líderes de los Celtics. “Desde el primer día ha competido a un nivel muy alto, siempre con intensidad. Es normal que cometa errores, pero su esfuerzo nunca está en duda”.

Hugo hopes to follow in Luka Doncic's footsteps 👀



Watch @hugoglezz_ on VFTR: https://t.co/GqubXQLO3A pic.twitter.com/YFiuGWpgsF — Boston Celtics (@celtics) December 21, 2025

Los datos de Hugo González en los últimos partidos