Llegar a la NBA no es fácil. Pero llegar a la NBA cuando no se domina bien el inglés, es muy complicado. El chino Yang Hansen lo está experimentando en Portland, al igual que el español Hugo González en Boston.

La barrera del idioma para Hugo González

El escolta/alero de 19 años, seleccionado en la 28ª posición del último Draft, necesita así que le expliquen las cosas dos o tres veces en el entrenamiento. Lo que el cuerpo técnico está dispuesto a hacer: el ex del Real Madrid cuenta que varios miembros de la franquicia intentan hablarle en español, pero reconoce: “Debo estar más concentrado.”

Hugo Gonzalez working on his skills after practice.



“Llevamos las cosas muy lejos durante los entrenamientos y globalmente durante el campo de entrenamiento”, confiesa el interesado sobre el trabajo efectuado por la tropa de Joe Mazzulla. “Entramos realmente en los detalles. Detallamos cada situación para que, cuando estamos en el partido y nos enfrentamos a esta situación, podamos gestionarla de la mejor manera posible para tener éxito en defensa.”

Un training camp físico e intenso en Boston Celtics

También se sabe, especialmente por Payton Pritchard, que el training camp de Boston es extremadamente físico. “En Europa, es diferente. Aquí, cada jugador me ha impresionado”, explica el rookie. “No puedo decir que me hayan sorprendido, porque sé lo buenos que son, pero todos entrenan muy duro. Y están a tope desde el primer minuto. Diría por tanto que todo el mundo me ha impresionado.“

Rookie Hugo Gonzalez working on his threes after practice.

–@CLNSMedia pic.twitter.com/22NTTtyF7A — Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) October 4, 2025

En cuanto al papel de Hugo González en la rotación de Joe Mazzulla, aún es bastante difuso, y hay por tanto muy buenas posibilidades de que el joven español pase tiempo con los Maine Celtics, en la G-League.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.