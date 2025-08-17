La nueva temporada de la NBA comienza el 20 de octubre y ya se conocen todos los calendarios de las treinta franquicias, entre ellas la hoja de ruta de Boston Celtics y Hugo González en su debut en la NBA. Tras caer en semifinales ante Knicks de los playoffs de 2025, el roster de la franquicia de Massachusetts ha cambiado de manera significativa: Tatum se perderá por lesión gran parte de la temporada, Jrue Holiday, Porzingis, Kornet y Al Horford ya no están y las expectativas del equipo de Mazzulla se han reducido.

¿Cuándo comienza la temporada oficial de Boston Celtics y Hugo González?

Los Boston Celtics comienzan su andadura en la Regular Season 2025-26 el miércoles 22 de octubre en el TD Garden ante Philadelphia 76ers. Por tanto, el que fuera canterano del Real Madrid, Hugo González, debutará ante su público en un duelo histórico de la División Atlántico ante jugadores como Paul George o el rookie VJ Edgecombe.

Primer partido lejos de Boston en el pabellón más icónico del planeta

Dos días después, Celtics aterriza ante sus vecinos de división y disputar el duelo ante New York Knicks de Mike Brown y Jalen Brunson en el Madison Square Garden. Hugo González debutará como visitante en el pabellón con más glamour de toda la NBA, en el centro de Manhattan y ante el gran candidato a liderar el Este, y lo hará además enfrentándose ante un ex compañero en el Real Madrid, Guerschon Yabusele, fichaje top de la offseason de Knicks.

¿Cuándo será el primer duelo entre Hugo González y Santi Aldama?

Será uno de los momentos claves del baloncesto español cuando se enfrenten Hugo González y un Santi Aldama ya como parte indispensable de Memphis Grizzlies. Ese primer face to face será el 13 de noviembre (madrugada del 12 al 13 en España), pocos días después del Opening Day de la NBA, y lo harán en el TD Garden de la ciudad de Massachusetts. El segundo duelo español llegará un lejano 21 de marzo con todos los equipos luchando por obtener un billete para postemporada.

Esperado será el Jordi Fernández vs Hugo González

No será un duelo directo en pista, pero Jordi Fernández conoce a la perfección el juego del español, incluso lo tuvo como opción para escoger en sus respectivos picks de primera ronda. El primer partido entre Celtics vs Nets se ha marcado para el 18 de noviembre (será madrugada del 18 al 19 en España) en el Barclays Center, hogar de celebración del Draft del pasado junio, y tres días después llegará el segundo de los cuatro duelos directos divisionales en el TD Garden.

El 5 de diciembre Celtics ante Lakers y Hugo González vs Luka Doncic

Doncic es, junto a LeBron James, el tándem estrella de Lakers y, si hay un partido principal dentro de la NBA, ese es Lakers vs Celtics. El TD Garden acogerá el 5 de diciembre el primer partido de la temporada entre los dos equipos más laureados de la liga y Hugo González podrá reencontrarse ante el otro canterano top del Real Madrid que hay en la NBA. El segundo duelo entre verdes y angelinos será el 22 de febrero, días después de la disputa del All-Star en el Intuit Dome de Inglewood, hogar de Los Angeles Clippers. ¿Formará parte Hugo en el viernes de rookies destacados?

Enero se verá las caras ante Wembanyama y Jokic

El inicio de 2026 vendrá marcado por duelos ante históricos como Nikola Jokic y Victor Wembanyama. Ante el serbio, Hugo González y sus Boston Celtics se las verán el 7 de enero en el TD Garden, dejando atrás su primera gran gira por el Oeste con final de año lejos de Boston porque inician gira el 27 de diciembre y vuelven a casa el 4 de enero, jugando ante Pacers, Trail Blazers, Jazz, Kings y Clippers. El 11 de enero recibirá Hugo González a los Spurs de Wembanyama, viendo ya en ese momento dónde se encuentran las aspiraciones de Celtics y Spurs de cara a playoffs de abril.

¿Cuándo será el Hugo González vs Eli John Ndiaye?

Dos jugadores del Real Madrid decidieron finalizar su aventura blanca y escribir los primeros capítulos en la NBA. González formó parte del Draft; Eli John Ndiaye firmó como undrafted en Atlanta Hawks. El 17 de enero marcará ese primer duelo entre canteranos y españoles y lo harán en Georgia con unos Hawks renovados bajo dirección técnica de Quin Snyder y liderazgo de Trae Young. Ese será el primer partido de los cuatro programados durante la Regular Season de la NBA 2025-26.

3 de febrero: Cooper Flagg ante Hugo González

Cooper Flagg es el nombre a seguir de la clase de Draft NBA de 2025 y Hugo González espera tener un importante protagonismo dentro de esa generación. Será en febrero cuando se vean por primera vez las caras en pista el pick one ante el pick 28. En ese momento ya se habrá pasado el ecuador de la temporada y se podrán conocer los primeros candidatos al título.

Otros datos del calendario de Hugo González en su temporada rookie con Boston Celtics