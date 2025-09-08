Hugo González, tras ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA, puso fin a su etapa en el Real Madrid para iniciar su aventura en la mejor liga del mundo. Desde hace semanas se ejercita en las instalaciones de los Boston Celtics y reside en la ciudad de Massachusetts, donde ya centra todas sus energías en preparar su debut con la mítica franquicia.

¿Cuándo debutará Hugo González con Boston Celtics en la NBA?

En unos Celtics renovados, sin Jayson Tatum lesionado durante gran parte de la temporada, el roster de Joe Mazzulla debutará en pretemporada el 8 de octubre ante Memphis Grizzlies en el FedEx Forum de la ciudad de Tennessee (madrugada del 8 al 9 de octubre en horario español de las 2:00 horas). Debut con regusto español entre Hugo González ante Santi Aldama, dos de los tres españoles presentes durante el curso 2025-26 en la NBA.

Después del primer duelo de pretemporada ante Memphis Grizzlies, pondrán rumbo a Toronto para disputar un nuevo encuentro ante Toronto Raptors la madrugada del 11 al 12 en España. La preseason finalizará en el TD Garden de Boston con los partidos ante Cleveland Cavaliers el lunes 13 y de nuevo ante Toronto Raptors el 16 de octubre. El debut oficial en Regular Season de Hugo González lo marcará el Boston Celtics vs Philadelphia 76ers en el TD Garden el 23 de octubre (1:30 hora en España).

Hugo González involucrado en la vida de Boston

A un mes de su esperado debut con los Boston Celtics, Hugo González, canterano del Real Madrid, se sumó como voluntario a un partido de baloncesto en West Medford -hace semanas también pudo batear en el Fenway Park de los Red Sox de MLB-, dentro del programa Hoops and Hope, y participó en un clínic posterior junto a Georges Niang, de los Celtics, y Shabazz Napier, actualmente sin equipo en la Euroliga. Casi 400 niños participaron en el evento, que incluyó un torneo de baloncesto escolar para chicos y chicas, además de un clínic de baloncesto juvenil dirigidos por jugadores de la NBA.

Durante la jornada, Hugo González se dirigió a todos los presentes y reveló que su ídolo de infancia fue Pau Gasol. “Cuando me miraba al espejo, podía imaginarme en lo que quería convertirme”, señaló González en referencia a Gasol. Además, mencionó a Rudy Fernández como otro de sus referentes en el baloncesto.

Si se analiza su último año en el Real Madrid, es probable que Hugo González desempeñe un papel similar con los Celtics, esperando sus oportunidades en cancha, ya que la competencia en su posición es bastante fuerte. Actualmente, el equipo de Boston Celtics cuenta con Anfernee Simons y Jaylen Brown para ocupar ese puesto, aunque su rol podría cambiar dependiendo de lo que ocurra con Simons en caso de un posible traspaso futuro.





