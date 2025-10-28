Los primeros días de la temporada NBA 2025-26 dejan claro que la clase de Draft de este año podría situarse entre las mejores de los últimos tiempos. Entre los novatos más destacados se encuentra Hugo González, quien inicia su aventura en Boston Celtics con actuaciones prometedoras que anticipan una temporada rookie llena de potencial en la franquicia de Massachusetts.

Hugo González inicia su camino NBA defendiendo a Brunson y Cunningham

En este cuarto partido de los Boston Celtics, Hugo González ha tenido presencia en dos encuentros, asumiendo la responsabilidad de defender a figuras como Jalen Brunson y Cade Cunningham en su estreno NBA. Sin embargo, en el triunfo por 90-122 ante New Orleans Pelicans, Joe Mazzulla optó por no darle minutos al joven internacional español. El técnico ya había dejado fuera a Josh Minott frente a los Knicks y posteriormente a Tillman ante Pistons. En esta ocasión, el canterano del Real Madrid fue el elegido para quedar fuera de la rotación.

First NBA start for Hugo today 👏 pic.twitter.com/GntIQMIbHg — Boston Celtics (@celtics) October 26, 2025

Hugo González deja muy buenas sensaciones y se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar como titular con los Boston Celtics, con 19 años y 263 días, únicamente superado por su compañero Jayson Tatum que lo hizo con 19 años y 228 días. Seleccionado en el número 28 del último Draft, el alero español está demostrando que su capacidad defensiva puede abrirle un espacio estable dentro de la rotación de la franquicia verde.

“Hugo se ve muy bien”, dijo Jaylen Brown. “Hugo está jugando con energía, está jugando con la lucha. Ese es el tipo de mentalidad que necesitamos… pero necesitamos más de lo que Hugo tiene”. El español jugó 17 minutos ante los Pistons sin aportar cifras en puntos, rebotes o asistencias, aunque dejó una actuación sobresaliente en defensa con dos robos y un tapón.

Blake Griffin on Hugo's debut:



“Hugo Gonzalez – my gosh. Kid earned himself some minutes tonight. He was fantastic…Celtics fans are gonna love him.” pic.twitter.com/FxugZSs0dx — Boston Celtics (@celtics) October 25, 2025

Elogios de Joe Mazzulla a Hugo González

Joe Mazzulla destacó que González ya comprende con claridad lo que el equipo exige de él. El técnico subrayó que su rol pasa por defender al máximo nivel y aportar un alto grado de esfuerzo en ataque, cualidades que ya está demostrando pese a que aún tiene aspectos por pulir. Además, valoró que su intensidad y dureza contribuyeron a marcar el tono en el inicio del tercer cuarto.

Tras la victoria frente a los Pelicans, los Boston Celtics regresan al TD Garden para recibir a los Cleveland Cavaliers y, posteriormente, dar inicio a su andadura en la NBA Cup el viernes contra los Philadelphia 76ers —un clásico del Atlántico—. Mientras tanto se espera que Hugo González reciba minutos y se mida ante figuras de la NBA como Donovan Mitchell, Tyrese Maxey o Edgecombe.