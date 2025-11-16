Cada vez son más los jugadores con pasado en el Real Madrid y el Barça Basket que dan el salto a la NBA tras su etapa en la NCAA. Ahí están casos como Egor Demin, ya en los Brooklyn Nets, o Dame Sarr, uno de los prospects más brillantes de los Blue Devils de Duke. Pero mientras unos avanzan, el pick 20 del último Draft formado en la cantera azulgrana continúa sin estrenarse en la NBA a estas alturas de noviembre. ¿Qué está frenando su debut?

Kasparas Jakucionis sigue sin debutar con Miami Heat

La sólida temporada de Jakucionis con los Fighting Illini de Illinois le abrió las puertas de la primera ronda del Draft y le permitió incorporarse al exigente y exitoso sistema de Erik Spoelstra en los Miami Heat. Tras dejar buenas sensaciones en la Summer League, el ex canterano del Barça Basket sigue, sin embargo, sin estrenarse en la NBA. Ahora, su camino apunta temporalmente a la G League, donde se unirá a los Sioux Falls Skyforce, con la opción de sumar sus primeros minutos profesionales ante equipos como Windy City Bulls, Cleveland Charge o Wisconsin Herd.

OFFICIAL: The Miami HEAT announced today that they have signed their 2025 first round draft pick, guard Kasparas Jakučionis pic.twitter.com/xozm9u6xis — Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 1, 2025

Jakucionis firmó unos promedios de 15 puntos, 5,7 rebotes y entre 4.7 asistencias en 33 partidos durante su año freshman en la NCAA, credenciales que lo proyectaban como una pieza relevante de la segunda unidad de los Miami Heat junto a Simone Fontecchio, Jaime Jaquez Jr. o Kel’el Ware. Sin embargo, el playmaker de 19 años sigue sin debutar: primero por molestias musculares y, una vez recuperado, porque Spoelstra todavía no ha encontrado el encaje adecuado para incluirlo en la rotación.

En pretemporada, Jakucionis dejó destellos de su talento al debutar con 10 asistencias y 8 puntos frente a los San Antonio Spurs, aunque solo participó en dos encuentros de los Heat antes del inicio oficial. Ahora, busca reencontrarse con la versión mostrada tanto en el Barça Basket como en Illinois para ganarse un hueco en la rotación y firmar, por fin, su debut en la franquicia de Florida. Con el conjunto azulgrana llegó a disputar cuatro partidos antes de dar el salto a la NCAA.

Tres rookies top20 no han debutado en la NBA

Jakucionis no es el único novato que todavía no ha tenido presencia en la NBA esta temporada. A su lado aparecen otros dos rookies en la misma situación. Thomas Sorber, de OKC, se perderá todo el curso por una rotura del ligamento cruzado anterior, mientras que Noa Essengue aún no ha debutado con los Chicago Bulls. El francés, eso sí, ya ha dejado su sello en la G League, donde sumó 28 puntos y 8 rebotes en su estreno con los Windy City Bulls.