La NCAA ha dado el pistoletazo de salida y varios jugadores españoles ya han entrado en acción en una campaña que promete grandes momentos. Algunos de ellos aspiran a consolidarse como protagonistas e incluso a abrirse camino hacia el Draft de la NBA. Entre ellos destacan los Bearcats de Cincinnati, que celebran su temporada número 125 con un arranque brillante y dos españoles como pilares del equipo dirigido por Wes Miller.

Baba Miller comienza de manera perfecta su año Senior en NCAA

El ex canterano del Real Madrid, tras su paso por Florida State y Florida Atlantic, afronta ahora su último año en la NCAA defendiendo la camiseta de Cincinnati. Su estreno no ha podido ser más prometedor, con el objetivo claro de liderar a los Bearcats hacia el ansiado March Madness —sería su primera participación— y seguir reforzando sus opciones de cara al Draft de la NBA en junio de 2026.

Cincinnati arrancó la temporada con una contundente victoria (94-63) sobre Western Carolina, impulsada por un doble-doble de Baba Miller (18 puntos y 10 rebotes). Moustapha Thiam y Shon Abaev, también con 18 tantos cada uno, completaron el trío destacado de los Bearcats. Wes Miller sorprendió con un quinteto completamente renovado respecto al curso anterior ante los 9.126 aficionados que llenaron el Fifth Third Arena.

“Vas a tener que tomar una decisión sobre cómo quieres defenderlo”, dijo Wes Miller sobre Baba Miller. “Pensé que era genial. Se levanta todas las mañanas y hace trabajos de mantenimiento en su juego. Identificamos un par de cosas al final del verano que eran cosas fundamentales. Los ha atacado todas las mañanas, y su juego está despegar”.

Jordi Rodríguez lidera el banquillo de Cincinnati

Junto a Baba Miller, Jordi Rodríguez completa la dupla española en Cincinnati. El ex canterano del Joventut Badalona fue uno de los nombres destacados desde el banquillo, aportando 10 puntos en apenas 15 minutos, con un 2 de 4 en triples. El catalán se unió al trío titular que alcanzó los dobles dígitos en anotación, demostrando que puede ser una pieza clave en la rotación de los Bearcats.

El programa de la Big12 recibirá la semana próxima a Georgia State, viendo como sus primeros ocho encuentros serán ante su pñubluco, ya que su primera salida como visitantes será el 6 de de diciembre ante los Musketeers de Xavier del italiano Gabriel Pozzato.