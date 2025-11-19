Los Bulldogs de Gonzaga arrancan de forma inmejorable el curso 2025-26 con un perfecto 5-0 y una victoria de récord en su último compromiso. El equipo de Mark Few deja claro que ha construido un roster preparado para llegar lejos en marzo, y en este sólido inicio sobresalen los primeros pasos de un jugador español llamado a dar mucho que hablar durante toda la temporada en la NCAA.

Mario Saint-Supery impresiona en sus primeros partidos de NCAA

El internacional absoluto español decidió dejar la Liga Endesa para poner rumbo a Spokane e integrarse en el roster de Gonzaga. Mario Saint-Supery se presenta como uno de los talentos más destacados de todo el programa de la West Coast Conference, incluso teniendo en cuenta el peso del senior Graham Ike y del junior Braden Huff, los dos máximos anotadores de los Bulldogs en este inicio de curso.

Ante los Thunderbirds de Southern Utah, Mario Saint-Supery firmó su primera titularidad con los Bulldogs y respondió con 16 puntos en 16 minutos, incluyendo un perfecto 3/3 en triples, además de 7 asistencias y 6 robos. Gonzaga protagonizó una noche histórica: logró la mayor diferencia en el marcador en su historia y su segunda mayor anotación, imponiéndose por 122-50 en el McCarthey Athletic Center ante 6.000 aficionados.

Saint-Supery con esos seis robos ante los Thunderbirds, se quedó a solo uno de igualar el récord del programa en un solo partido, marcado por Derek Raivio en 2004. El jugador español explicaba tras el partido: “Bueno, no sabía que tenía tantos robos, pero creo que no soy solo yo; es trabajo en equipo. Porque algunos de ellos, todos los compañeros de equipo, como si lo tocaran y la pelota terminó en mis manos. Y creo que estuvimos muy activos, y fue bueno”

Los compañeros de Gonzaga hablan de Mario Saint-Supery

“Creo que todos nuestros estudiantes de primer año no juegan como estudiantes de primer año; juegan como si hubieran estado en la universidad durante cuatro o cinco años. Creo que eso es algo realmente genial”, comentó Huff.

Además, sobre el base malagueño: “Saint-Supery tiene una presencia tranquilizadora para él, lo cual es muy divertido. Y lo hace en ambos extremos, lo cual es realmente impresionante. Quiero decir, seis robos esta noche; ni siquiera me di cuenta de eso, eso es ridículo. Y luego 16 [puntos] y siete asistencias. Él lo hace todo por nosotros”.

El tramo más exigente del calendario llega entre finales de noviembre y diciembre, con duelos ante Alabama, Maryland, Kentucky o UCLA. Aun así, sus compromisos dentro de la conferencia deberían ser más asequibles, lo que les permitiría aspirar al liderato de la WCC y a un puesto seguro en el March Madness en un programa que lleva apareciendo en marzo desde hace 26 temporadas consecutivas.

Estadísticas de Mario Saint-Supery en el inicio de NCAA