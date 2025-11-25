Aday Mara, Guillermo del Pino y Mario Saint-Supery pusieron rumbo a Las Vegas para disputar, con sus respectivas universidades, el torneo Players Era Festival, que reúne a 18 de los programas más potentes de la NCAA. Los duelos se celebran entre el 24 y el 25 de noviembre, antes de los cruces decisivos del miércoles 26, en los que se conocerá al sucesor de los Oregon Ducks. De ese Big Three español, uno ha arrancado de forma impecable, dejando claro que durante su año freshman está llamado a escribir capítulos de mucho peso, con la mirada puesta en el Draft de la NBA.

Mario Saint-Supery destaca en la victoria de Gonzaga ante Alabama

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas acogió el estreno de los Bulldogs de Gonzaga frente a los Crimson Tide de Alabama, un choque entre aspirantes a brillar en el March Madness. El partido suponía, además, el primer gran test para Mario Saint-Supery, tras haber encadenado cinco triunfos previos frente a programas de menor nivel.

Ese primer gran examen para el internacional español se saldó con una actuación de notable alto: titular y 32 minutos sobre la cancha, en los que Mario Saint-Supery anotó 10 puntos, repartió seis asistencias y capturó cinco rebotes, todo mientras disfrutaba de la presencia de sus padres en las gradas. Una actuación magistral que se sumó a su excelente dirección de juego y a la química de un Big3 de primer nivel junto a Graham Ike y Tyon Grant-Foster, autores de 21 puntos cada uno.

Hace unos días, Creighton fue el primer gran rival de Gonzaga, pero el duelo en Nevada frente a Alabama se convirtió en la oportunidad perfecta para analizar y extraer las primeras conclusiones sobre unos Bulldogs diseñados para alcanzar la Final Four en abril. El que fuera canterano del Unicaja Málaga demostró que sus decisiones y lectura del juego siempre benefician al equipo, y su nombre empieza a consolidarse como uno de los freshman a seguir esta temporada 2025-26 en la NCAA.

Off and running pic.twitter.com/PozS2crao8 — Gonzaga Basketball (@ZagMBB) November 25, 2025

Mario Saint-Supery vs Guillermo del Pino: siguiente batalla

Tras la victoria de los Bulldogs en Las Vegas, ahora aguardan los Terrapins de Maryland el 26 de noviembre en un duelo con sabor español. La universidad de Guillermo del Pino cayó hace unos días ante Georgetown, pero arrancó el Players Era Festival con un triunfo clave frente a la local UNLV por 67-74, encuentro en el que el cordobés no tuvo minutos. Del Pino acumula cinco partidos esta temporada, con una media de 7,4 minutos por encuentro, a la espera del interesante cara a cara entre el malagueño y el cordobés.